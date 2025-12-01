House And Water Tax: लखनऊ में खत्म होगा दो-दो बिलों का झंझट, दिसंबर से गृहकर-जलकर एक साथ होगा आसान भुगतान

जलकल महाप्रबंधक कुलदीप सिंह के अनुसार, जलकल विभाग वर्तमान में लगभग 5.5 लाख भवनों से जलकर और सीवर कर वसूलता है। वहीं नगर निगम कुल 7.5 लाख भवनों से गृह कर वसूलता है। सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए दोनों विभागों के रिकॉर्ड का मिलान किया गया। जलकर केवल उन्हीं भवनों से वसूला जाता है, जिनके 100 मीटर के दायरे में पानी या सीवर लाइन मौजूद है। जिन क्षेत्रों में यह सुविधा नहीं है, वहां जल कर नहीं लिया जाता। गृहकर सभी भवनों पर लागू है, सिवाय उन क्षेत्रों के जिनका सीमा विस्तार हुआ है और जहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इन दोनों के डेटा को लिंक कर ऐसी प्रणाली बनाई गई है जिसमें उपभोक्ता का एक ही यूनिक आईडी होगा, और उसी आधार पर संयुक्त बिल जारी होगा।