Lucknow Tragedy: मोबाइल पर गेम खेलते-खेलते सोया और उठा ही नहीं…, बहनों के नहीं थम रहे आंसू

परमेश्वर एनक्लेव कॉलोनी, शिवाजी पुरम में रहने वाले विवेक की बहन चांदनी कश्यप ने बताया कि वह रोजाना फ्री फायर गेम खेलता था। आज सुबह से ही मोबाइल पर गेम खेल रहा था। हम लोग घर से काम पर गए थे। घर में बहन अंजू मौजूद थी। बहन से कहा कि घर का काम निपटा लो। कुछ देर बाद कमरे में आया तो वह अचेत अवस्था में पड़ा था। विवेक का मोबाइल उस समय चार्जिंग पर लगा दिया गया और उसे चादर ओढ़ा दी गई। परिवार ने सोचा कि वह सो गया है क्योंकि गेम खेलते-खेलते अक्सर वह सो जाता था। रात में लगभग 11 बजे बहन ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। इस पर आस-पास के लोगों की मदद से विवेक को लोहिया अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।