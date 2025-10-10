BSP Rally: 9 साल बाद मायावती का शक्ति प्रदर्शन, पांच लाख से अधिक भीड़ ने दिखाई “नीली ताकत”

रैली के बाद लखनऊ के विभिन्न हिस्सों में बसपा कार्यकर्ता झंडे और बैनर लेकर सड़कों पर निकले। स्मारक स्थल के बाहर लगी नीली लाइटें और बसपा के झंडों से शहर का हर कोना “नीला” दिख रहा था। मायावती के भाषण के बाद कार्यकर्ताओं ने उन्हें “दलितों की शेरनी” और “बहुजन नायिका” कहकर संबोधित किया। बसपा की यह रैली दिखाती है कि मायावती अभी भी यूपी की राजनीति की सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। सपा और भाजपा दोनों को अपने-अपने वोट बैंक पर नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। दलित-मुस्लिम एकता की संभावनाओं ने राजनीतिक समीकरणों को फिर से जीवंत कर दिया है।