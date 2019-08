यूपी में कांग्रेस की बढ़ी मुसीबत, बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता छोड़ सकते हैं पार्टी

लखनऊ. लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Chunav 2019) में हार के बाद कांग्रेस पार्टी बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। उत्तर प्रदेश में उसके अपने नेता ही एक के बाद एक पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं वह पार्टी की गाइडलाइन से हटकर बयानबाजी भी कर रहे हैं। कांग्रेस (Congress) को कमजोर करने की बची कसर भारतीय जनता पार्टी पूरी कर दे रही है। भाजपा (BJP) की नजर कांग्रेस के उन असंतुष्ट नेताओं पर है, जिनका मानना है कि अब जनता का भरोसा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से हट गया है। इनमें से तमाम ऐसे नेता हैं, जो 2019 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े थे। सूत्रों की मानें तो बीजेपी प्रदेश नेतृत्व से अंतिम दौर की इनकी बात चल रही है। यह नेता कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सामने अपना कुनबा बचाये रखना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है।

बीते दिनों राज्यसभा सांसद व सुलतानपुर से लोकसभा चुनाव लड़े संजय सिंह (Sanjay Singh) ने कांग्रेस पार्टी से किनारा करते हुए भाजपा की सदस्यता ले ली थी। संजय सिंह की पत्नी दूसरी पत्नी अमिता सिंह भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गईं। बुधवार को कांग्रेस महासचिव एनपी सिंह (NP Singh) ने पद के साथ-साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। वह जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाये जाने को लेकर पार्टी स्टैंड से नाराज बताये जा रहे हैं। सूत्रों की मानें तो वह जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं।

#WATCH Aditi Singh, Congress MLA Raebareli Sadar speaks on #Article370revoked: I'm in absolute support of the decision. It will help in integrating J&K into the mainstream. It's a historic decision. It should not be politicised. As an MLA, in my capacity, I welcome this decision. pic.twitter.com/fSmzpesjnB