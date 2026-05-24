Mayawati Mission 2027: मायावती ने आकाश आनंद को दिया आशीर्वाद, बसपा ने 2027 चुनावी रणनीति पर मंथन किया

बसपा की इस बैठक में सबसे ज्यादा ध्यान आकाश आनंद की सक्रियता पर भी रहा। मंच पर मायावती के पैर छूने और उनके साथ लगातार मौजूद रहने को लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से आकाश आनंद को पार्टी में अहम जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। बसपा समर्थकों का मानना है कि युवा नेतृत्व को आगे लाकर पार्टी नई ऊर्जा के साथ राजनीति में वापसी करना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, बसपा अब युवाओं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है और आकाश आनंद इस रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माने जा रहे हैं।