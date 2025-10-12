मायावती का BJP पर तंज, कहा- महिला दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं नहीं ले रहीं रुकने का नाम, सरकार को…

घटना के कुछ घंटे बाद लखनऊ पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरौनी स्टेशन के पीछे पुलिस ने बाइक सवार 2 संदिग्धों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। मुठभेड़ में 33 साल के ललित कश्यप के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। पुलिस ने 20 साल के मेराज को दौड़ाकर पकड़ लिया। मौके से पुलिस ने एक बाइक और एक देसी तमंचा भी बरामद किया है।