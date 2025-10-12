Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

मायावती का BJP पर तंज, कहा- महिला दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं नहीं ले रहीं रुकने का नाम, सरकार को…

UP Politics: बसपा सुप्रीमो मायवती ने लखनऊ में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को दुखद और शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि महिला दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं।

2 min read

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Oct 12, 2025

mayawati taunts bjp UP Politics

मायावती का BJP पर तंज। फोटो सोर्स-IANS

UP Politics: यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (BSP) की प्रमुख मायावती ने राजधानी लखनऊ के एक इलाके में युवती के साथ कथित सामूहिक बलात्कार की घटना को दुखद और शर्मनाक बताया। साथ ही उन्होंने सरकार से महिला अपराध को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की।

मायावती ने X पर किया पोस्ट

BSP प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "राजधानी लखनऊ के बंथरा क्षेत्र में किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना अति-दुखद व शर्मनाक है। यूपी सहित देश के विभिन्न राज्यों में महिला उत्पीड़न के साथ-साथ दुष्कर्म व हत्या आदि की घटनायें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने की सख्त जरूरत है। महिला सम्मान तो दूर महिलाओं की सुरक्षा पहले व अत्यन्त जरूरी है।"

लखनऊ में हुआ छात्रा से रेप

बता दें कि लखनऊ के बंथरा थाना इलाके से शनिवार को एक 16 साल की 11वीं की छात्रा के साथ हरौनी पेट्रोल पंप के पास कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। आरोप है कि 5 युवकों ने छात्रा के साथ रेप किया।

मामले में कौन-कौन है आरोपी

इस घटना की जानकारी शनिवार शाम को पुलिस को मिली। जिसके बाद बंथरा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया। मामले में पुलिस ने ललित कश्यप, विशाल गुप्ता, राजेंद्र कश्यप उर्फ बाबू, मेराज और छोटू के खिलाफ FIR दर्ज की।

एनकाउंटर के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार

घटना के कुछ घंटे बाद लखनऊ पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरौनी स्टेशन के पीछे पुलिस ने बाइक सवार 2 संदिग्धों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। मुठभेड़ में 33 साल के ललित कश्यप के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। पुलिस ने 20 साल के मेराज को दौड़ाकर पकड़ लिया। मौके से पुलिस ने एक बाइक और एक देसी तमंचा भी बरामद किया है।

DCP निपुण अग्रवाल ने पुष्टि की है कि इस गंभीर मामले में अब तक 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि शेष तीन फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

कमरे में खून ही खून… सोते-सोते ही 2 बच्चियों समेत मां पर दे मारा हथोड़ा; ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा खुलासा
बागपत
Triple Murder Case Update

Published on:

12 Oct 2025 02:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / मायावती का BJP पर तंज, कहा- महिला दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं नहीं ले रहीं रुकने का नाम, सरकार को…

