‘नकल करोगे, तो ज्ञान मिलेगा’, मंत्री ओमप्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर तंज; बोले- अकेले नहीं ला सकते बदलाव

ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि अगर अखिलेश अकेले संघर्ष करने की सोच रहे हैं, तो उन्हें पहले अपने पिता मुलायम सिंह यादव की विचारधारा और राजनीति के मूल सिद्धांतों को अपनाना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि केवल भाषणों या नारों से नहीं, बल्कि साझेदारी और सहयोग से आज के दौर में राजनीति चलती है। PM मोदी ने यह साबित किया है कि अगर इरादा मजबूत हो और सबको साथ लेकर चला जाए, तो बड़ी जिम्मेदारी भी निभाई जा सकती है।