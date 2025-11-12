Patrika LogoSwitch to English

धर्मेंद्र

‘नकल करोगे, तो ज्ञान मिलेगा’, मंत्री ओमप्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर तंज; बोले- अकेले नहीं ला सकते बदलाव

UP Politics: ओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बदलाव अकेले नहीं लाया जा सकता है।

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Nov 12, 2025

omprakash rajbhar takes dig at akhilesh yadav find out what he said lucknow news up politics

ओमप्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर तंज। फोटो सोर्स-IANS

UP Politics: समाजवादी पार्टी (SP) के अध्यक्ष अखिलेश यादव के हालिया बयान पर राज्य के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अगर सच में यूपी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो उन्हें गठबंधन की ताकत और एकता की राजनीति समझनी होगी।

राजभर ने अखिलेश यादव पर कसा तंज

राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा, "अकेले चलकर आप यूपी में बदलाव नहीं ला सकते। मैं फिर वही बात कहूंगा, जो उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने कही थी कि अगर नकल करोगे, तो ज्ञान मिलेगा। अखिलेश यादव को PM नरेंद्र मोदी से सीख लेनी चाहिए, जो कई दलों को साथ लेकर देश चला रहे हैं।"

'राजनीति में सबको साथ लेकर चलने से सफलता मिलती है'

उन्होंने आगे कहा कि राजनीति में सबको साथ लेकर चलने से सफलता मिलती है, अकेले चलने से नहीं। राजभर ने उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार में भी 5 पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। लोकतंत्र की असली ताकत यही है। एकता और समन्वय।

'पिता के मूल सिद्धांतों को अपनाएं अखिलेश'

ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि अगर अखिलेश अकेले संघर्ष करने की सोच रहे हैं, तो उन्हें पहले अपने पिता मुलायम सिंह यादव की विचारधारा और राजनीति के मूल सिद्धांतों को अपनाना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि केवल भाषणों या नारों से नहीं, बल्कि साझेदारी और सहयोग से आज के दौर में राजनीति चलती है। PM मोदी ने यह साबित किया है कि अगर इरादा मजबूत हो और सबको साथ लेकर चला जाए, तो बड़ी जिम्मेदारी भी निभाई जा सकती है।

क्या दिया था अखिलेश यादव ने बयान

बता दें कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा था कि पहले उत्तर प्रदेश से BJP को हटाना है, फिर देश से हटाना है।

12 Nov 2025 01:29 pm

