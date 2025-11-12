‘नकल करोगे, तो ज्ञान मिलेगा’, मंत्री ओमप्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर तंज; बोले- अकेले नहीं ला सकते बदलाव

ओमप्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर तंज। फोटो सोर्स-IANS
UP Politics: समाजवादी पार्टी (SP) के अध्यक्ष अखिलेश यादव के हालिया बयान पर राज्य के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अगर सच में यूपी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो उन्हें गठबंधन की ताकत और एकता की राजनीति समझनी होगी।
राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा, "अकेले चलकर आप यूपी में बदलाव नहीं ला सकते। मैं फिर वही बात कहूंगा, जो उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने कही थी कि अगर नकल करोगे, तो ज्ञान मिलेगा। अखिलेश यादव को PM नरेंद्र मोदी से सीख लेनी चाहिए, जो कई दलों को साथ लेकर देश चला रहे हैं।"
उन्होंने आगे कहा कि राजनीति में सबको साथ लेकर चलने से सफलता मिलती है, अकेले चलने से नहीं। राजभर ने उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार में भी 5 पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। लोकतंत्र की असली ताकत यही है। एकता और समन्वय।
ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि अगर अखिलेश अकेले संघर्ष करने की सोच रहे हैं, तो उन्हें पहले अपने पिता मुलायम सिंह यादव की विचारधारा और राजनीति के मूल सिद्धांतों को अपनाना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि केवल भाषणों या नारों से नहीं, बल्कि साझेदारी और सहयोग से आज के दौर में राजनीति चलती है। PM मोदी ने यह साबित किया है कि अगर इरादा मजबूत हो और सबको साथ लेकर चला जाए, तो बड़ी जिम्मेदारी भी निभाई जा सकती है।
बता दें कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा था कि पहले उत्तर प्रदेश से BJP को हटाना है, फिर देश से हटाना है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग