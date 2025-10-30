सरकारी खरीद में देरी से किसानों की मजबूरी, औने-पौने दामों में बिक रहा धान,बिचौलियों की चांदी

भौली गांव के किसान धीरेंद्र प्रताप सिंह बताते हैं,हमारा धान गोदाम में रखने की जगह नहीं है। सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई, इसलिए मजबूरी में 1700 रुपये क्विंटल में ही बिचौलियों को बेचना पड़ा। इसी तरह, देवरी रुखारा के मकरंद सिंह यादव कहते हैं,सत्यापन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आधे किसानों को समझ ही नहीं आता कि आवेदन कैसे करें। इसलिए नकद देने वाले व्यापारी को बेचना ही आसान लगता है। कृषि विशेषज्ञ सत्येंद्र कुमार सिंह के अनुसार, किसानों को खरीफ के बाद रबी की फसल के लिए बीज, खाद, और कीटनाशक की तत्काल आवश्यकता होती है। सरकारी खरीद में देरी के कारण उन्हें मजबूरी में औने-पौने दाम पर धान बेचना पड़ता है। धान की लागत 2000 रुपये प्रति क्विंटल तक आती है, जबकि किसान 1600 रुपये में बेच रहे हैं, यानी प्रति क्विंटल 400 रुपये का नुकसान।”