Cyber Fraud: बेटे की सलामती के लिए बुजुर्ग ने लुटा दी जीवन भर की कमाई, साइबर ठगों ने खेला मनी लॉन्ड्रिंग का खेल

ठगों ने अपने झांसे को पुख्ता करने के लिए व्हाट्सएप पर सरकारी मुहर लगे फर्जी दस्तावेज और गिरफ्तारी वारंट जैसी फाइलें भेजीं। इसके साथ ही उन्हें आदेश दिया गया कि जांच पूरी होने तक वे किसी से भी बात न करें- न परिवार से, न दोस्तों से। यही “डिजिटल अरेस्ट” कहलाता है, जब ठग पीड़ित को मानसिक रूप से इस तरह कैद कर लेते हैं कि वह भय और भ्रम में बाहरी संपर्क से दूर हो जाता है। 14 अक्टूबर को ठगों ने अश्वनी से कहा कि जांच में सहयोग दिखाने के लिए उन्हें बैंक में जाकर अपने सभी खातों से पैसे ट्रांसफर करने होंगे। भयभीत अश्वनी बैंक गए और 24 लाख 70 हजार रुपये ठगों के बताए खाते में ट्रांसफर कर दिए।