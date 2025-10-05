Pink Walkathon: लखनऊ में पिंक वॉकाथन से गूंजा संदेश – समय पर जांच से बचाई जा सकती हैं जानें

Pink Walkathon in Lucknow Spreads Message of Hope: ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता माह (Breast Cancer Awareness Month) के अवसर पर रविवार सुबह राजधानी लखनऊ ने एक प्रेरणादायी दृश्य देखा, जब परिवर्तन स्थल से परिवर्तन चौक तक सैकड़ों लोगों ने एकजुट होकर वॉकाथन के माध्यम से ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जन जागरण का संदेश दिया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में स्तन कैंसर के प्रारंभिक लक्षणों, जांच और समय पर उपचार की आवश्यकता को रेखांकित करना था। सुबह की हल्की ठंडी हवा और गुलाबी आभा के बीच प्रतिभागियों के हाथों में गुलाबी झंडियाँ और पोस्टर थे, जिन पर लिखा था - “अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइव्स” यानी "समय पर पहचान से बचाई जा सकती हैं जानें"। यह वाक्य पूरे अभियान का मूल संदेश बन गया।