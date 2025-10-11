UP Elections 2027: रामपुर में सियासी हलचल: स्वामी प्रसाद मौर्य ने आजम खान से की मुलाकात, राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज

UP Elections : उत्तर प्रदेश की सियासत में शनिवार को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला जब अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान से उनके रामपुर स्थित आवास पर मुलाकात की। यह मुलाकात करीब डेढ़ घंटे तक चली और इसके बाद दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब प्रदेश की राजनीति में लगातार नए समीकरण बनते और बिगड़ते दिख रहे हैं। दोनों नेताओं का पुराना संबंध और राजनीतिक प्रभाव इस मुलाकात को और भी अहम बना देता है।