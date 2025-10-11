Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

UP Elections 2027: रामपुर में सियासी हलचल: स्वामी प्रसाद मौर्य ने आजम खान से की मुलाकात, राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज

UP Politics: रामपुर में सियासत का पारा चढ़ गया है। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने शनिवार को सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से उनके आवास पर मुलाकात की। करीब डेढ़ घंटे चली इस बैठक के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है कि आखिर इतनी लंबी बातचीत में क्या चर्चा हुई।

3 min read

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 11, 2025

आजम खान की चुप्पी और बढ़ा रही है रहस्य (फोटो सोर्स : Social Media X)

आजम खान की चुप्पी और बढ़ा रही है रहस्य (फोटो सोर्स : Social Media X)

UP Elections : उत्तर प्रदेश की सियासत में शनिवार को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला जब अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान से उनके रामपुर स्थित आवास पर मुलाकात की। यह मुलाकात करीब डेढ़ घंटे तक चली और इसके बाद दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब प्रदेश की राजनीति में लगातार नए समीकरण बनते और बिगड़ते दिख रहे हैं। दोनों नेताओं का पुराना संबंध और राजनीतिक प्रभाव इस मुलाकात को और भी अहम बना देता है।

औपचारिक भेंट

सूत्रों के अनुसार, यह भेंट औपचारिक बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से दोनों नेताओं ने मीडिया से दूरी बनाए रखी और बैठक के दौरान किसी को अंदर नहीं आने दिया, उसने राजनीतिक अटकलों को और गहरा दिया है। सूत्र बताते हैं कि बैठक के दौरान प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, दलित-पिछड़ा एकता, और अल्पसंख्यक वोट बैंक के मुद्दों पर चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी को मजबूत आधार देने के लिए बड़े नेताओं से संवाद की रणनीति पर काम कर रहे हैं और आजम खान से यह मुलाकात उसी दिशा में एक कदम है।

आजम खान ने की गर्मजोशी से अगवानी

रामपुर स्थित अपने आवास पर आजम खान ने स्वामी प्रसाद मौर्य का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई। मुलाकात के बाद आजम खान ने मीडिया से कहा कि हमारे पुराने साथी हैं। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन रिश्तों में दूरी नहीं होनी चाहिए। मुलाकात महज शिष्टाचार भेंट थी। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं आज़म साहब से मिलने आया था। वे प्रदेश की राजनीति के बड़े नेता हैं। हमने देश और प्रदेश की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की है। हालांकि, दोनों नेताओं ने बातचीत के मुद्दे को सार्वजनिक नहीं किया, जिससे कयासों को और बल मिला है।

सियासी पंडित बोले -बड़ा संदेश

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस मुलाकात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने हाल ही में अपनी जनता पार्टी की स्थापना की है, लगातार दलित-पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के वोट बैंक को साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। आजम खान का राजनीतिक प्रभाव रामपुर, मुरादाबाद और संभल जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में काफी गहरा है। ऐसे में इस मुलाकात को एक संभावित राजनीतिक गठजोड़ की भूमिका के रूप में भी देखा जा रहा है।

एक वरिष्ठ राजनीतिक टिप्पणीकार  मुकेश ने कहा कि यह मुलाकात आगामी विधानसभा उपचुनावों और 2027 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक बड़ा संकेत है। अगर आजम खान और मौर्य जैसे नेता एक मंच पर आते हैं, तो यह बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है।

मौर्य की नई सियासी कवायद

स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले कुछ महीनों से लगातार दौरे कर रहे हैं और विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। वे खुद को पिछड़े और दलित समाज की राजनीति के एक बड़े चेहरे के रूप में स्थापित करने की कोशिश में हैं। रामपुर का यह दौरा उसी मिशन का हिस्सा बताया जा रहा है। मौर्य ने हाल ही में कहा था कि हमारी राजनीति सम्मान और समानता की लड़ाई है। यूपी में आज जो माहौल है, उसमें सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद करना जरूरी है।

 आजम खान की चुप्पी और बढ़ा रही है रहस्य

आजम खान पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य कारणों और कानूनी मामलों के चलते सक्रिय राजनीति से दूर हैं। लेकिन रामपुर में उनका जनाधार अब भी कायम है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता का उनसे जाकर मिलना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि राजनीतिक बिसात पर नए गठजोड़ की आहट सुनाई देने लगी है।

ये भी पढ़ें

Senior Citizen Scheme: अब बुजुर्गों को नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर – घर बैठे मिलेगा बुजुर्गों को जीवितता प्रमाणपत्र
लखनऊ
लखनऊ में राष्ट्रीय डाक सप्ताह के समापन पर नई सुविधा की घोषणा, केवल 70 रुपये में मिलेगा घर बैठे प्रमाणपत्र (फोटो सोर्स : AI )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Oct 2025 06:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Elections 2027: रामपुर में सियासी हलचल: स्वामी प्रसाद मौर्य ने आजम खान से की मुलाकात, राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ayodhya दीपोत्सव-2025 का आप भी बन सकते हैं हिस्सा, UPSTDC लाया विशेष एक दिवसीय यात्रा पैकेज

UPSTDC Launches Special One-Day Tour for Ayodhya Deepotsav 2025 (फोटो सोर्स : UP Tourism Whatsapp )
लखनऊ

UP Politics: गोली चलेगी तब भी जाएंगे”: फतेहपुर जाने से रोके गए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, लखनऊ में पुलिस ने लगाया पहरा

लखनऊ में पुलिस छावनी में तब्दील हुआ कांग्रेस मुख्यालय (फोटो सोर्स : Congress WhatsApp Group)
लखनऊ

UP MLC Election: गठबंधन में दरार या रणनीति? सपा-कांग्रेस ने यूपी एमएलसी चुनाव में थामा अलग रास्ता-अंदर की कहानी आई सामने

UP MLC Election (फोटो सोर्स : Congress WhatsApp Group )
लखनऊ

Senior Citizen Scheme: अब बुजुर्गों को नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर – घर बैठे मिलेगा बुजुर्गों को जीवितता प्रमाणपत्र

लखनऊ में राष्ट्रीय डाक सप्ताह के समापन पर नई सुविधा की घोषणा, केवल 70 रुपये में मिलेगा घर बैठे प्रमाणपत्र (फोटो सोर्स : AI )
लखनऊ

भोजपुरी स्टार पवन सिंह का सियासी कदम पीछे, अब नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव; पत्नी से चल रहे विवादों ने बदला मन

pawan singh denies bihar election amid wife dispute
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.