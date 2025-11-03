बिहार में BJP की ‘C’ और ‘P’ टीम करेगी चुनाव में जीत पक्की? किस ओर है अखिलेश यादव का इशारा

अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। Image Source - 'X' @samajwadiparty
Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के लिए प्रचार कर रहे समाजवादी पार्टी (SP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को सीतामढ़ी और छपरा में ताबड़तोड़ जनसभाएं कीं। इस दौरान उन्होंने सीतामढ़ी से सुनील कुशवाहा और छपरा से खेसारी लाल यादव के समर्थन में वोट करने की जनता से अपील की।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस दौरान कहा कि सरकार ने बिहार को केवल गरीबी, बेरोजगारी और पलायन का दर्द दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में BJP 11 साल से और बिहार में CM 20 साल से हैं, फिर भी युवाओं को नौकरी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता हिसाब जरूर लेगी।
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सपा अध्यक्ष यादव ने कहा कि जनता सरकार को अब बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। छपरा में खेसारी लाल यादव के समर्थन में बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार छपरा के लोग छप्पर फाड़ कर खेसारी लाल यादव को जिताएंगे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव CM बनेंगे और नौजवानों को नौकरी, माताओं-बहनों को 2500 रुपए महीना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपए में सिलेंडर देंगे।
BJP पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि BJP झूठ बोलने और धोखा देने वाली पार्टी है, लेकिन जनता अब उनके छलावे में नहीं आने वाली है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा चुनाव में BJP के लिए C-टीम और P-टीम काम कर रही है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अखिलेश यादव का C Team को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और P Team को लेकर जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर की तरफ इशारा है। हालांकि इस बात की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग