Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

बिहार में BJP की ‘C’ और ‘P’ टीम करेगी चुनाव में जीत पक्की? किस ओर है अखिलेश यादव का इशारा

Bihar Elections 2025: बिहार में BJP की 'C' और 'P' टीम चुनाव में भाजपा की क्या जीत पक्की करने वाली है? जानिए अखिलेश यादव का इशारा किस ओर है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Nov 03, 2025

will bjp c and p teams ensure victory in bihar elections what is akhilesh yadav hinting

अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। Image Source - 'X' @samajwadiparty

Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के लिए प्रचार कर रहे समाजवादी पार्टी (SP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को सीतामढ़ी और छपरा में ताबड़तोड़ जनसभाएं कीं। इस दौरान उन्होंने सीतामढ़ी से सुनील कुशवाहा और छपरा से खेसारी लाल यादव के समर्थन में वोट करने की जनता से अपील की।

बिहार चुनाव में जनता इस बार हिसाब लेगी: अखिलेश यादव

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस दौरान कहा कि सरकार ने बिहार को केवल गरीबी, बेरोजगारी और पलायन का दर्द दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में BJP 11 साल से और बिहार में CM 20 साल से हैं, फिर भी युवाओं को नौकरी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता हिसाब जरूर लेगी।

'बिहार की जनता सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने वाली है'

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सपा अध्यक्ष यादव ने कहा कि जनता सरकार को अब बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। छपरा में खेसारी लाल यादव के समर्थन में बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार छपरा के लोग छप्पर फाड़ कर खेसारी लाल यादव को जिताएंगे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव CM बनेंगे और नौजवानों को नौकरी, माताओं-बहनों को 2500 रुपए महीना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपए में सिलेंडर देंगे।

'BJP के लिए C-टीम और P-टीम काम कर रही'

BJP पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि BJP झूठ बोलने और धोखा देने वाली पार्टी है, लेकिन जनता अब उनके छलावे में नहीं आने वाली है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा चुनाव में BJP के लिए C-टीम और P-टीम काम कर रही है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अखिलेश यादव का C Team को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और P Team को लेकर जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर की तरफ इशारा है। हालांकि इस बात की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है।

ये भी पढ़ें

‘पूरे देश में किसी ने मेरे जैसा रिकॉर्ड नहीं बनाया’, आजम खान ने क्यों बताया पुलिस को चुनाव आयोग से ज्यादा ताकतवर
रामपुर
azam khan said objection is not to sir but to its timing know which record he referring to

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

political

political news

politics

सपा अन्तर्कलह

SP national president Akhilesh Yadav

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 02:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / बिहार में BJP की ‘C’ और ‘P’ टीम करेगी चुनाव में जीत पक्की? किस ओर है अखिलेश यादव का इशारा

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Tripura CM Security Breach: मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध: फर्जी अफसर ने हिला दी सुरक्षा व्यवस्था की नींव

लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल, दिल्ली का कोचिंग संचालक निकला आरोपी (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ

Lucknow में हड़कंप: रेलवे कॉलोनी की पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, पुलिस ने दिखाया संयम और उतारा सकुशल

उड़ीसा का रहने वाला 18 वर्षीय युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत, आरपीएफ को सौंपा गया (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ

Railway News: दीपावली की खुशियां बनी दर्द की दास्तान: चलती ट्रेन में वैज्ञानिक की पत्नी के 15 लाख के जेवर चोरी

चलती ट्रेन में वैज्ञानिक की पत्नी के 15 लाख के जेवर चोरी, फर्स्ट एसी में भी असुरक्षित सफर (फोटो सोर्स : AI)
लखनऊ

Lucknow Crime: सिर्फ पांच रुपये की बहस ने तोड़ा सपना, इंटरव्यू देने जा रहे युवक का सिर फोड़ा, खून से लथपथ बस में गिरी इंसानियत

Bus Conductor Attack (फोटो सोर्स : Patrika)
लखनऊ

Vigyan Path: विज्ञान पथ बनेगा प्रगति का मार्ग, लखनऊ से जुड़ेंगे छह जिले, नई रोशनी में नहाएगा विकास

LDA Project Global City Lucknow (फोटो सोर्स : X)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.