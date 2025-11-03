बिहार में BJP की ‘C’ और ‘P’ टीम करेगी चुनाव में जीत पक्की? किस ओर है अखिलेश यादव का इशारा

BJP पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि BJP झूठ बोलने और धोखा देने वाली पार्टी है, लेकिन जनता अब उनके छलावे में नहीं आने वाली है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा चुनाव में BJP के लिए C-टीम और P-टीम काम कर रही है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अखिलेश यादव का C Team को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और P Team को लेकर जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर की तरफ इशारा है। हालांकि इस बात की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है।