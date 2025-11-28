राष्ट्रपति मुर्मू ने संभाली लखनऊ की चाभी, शहर ने परंपरा और सम्मान के संग किया ऐतिहासिक स्वागत

चाभी प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने लखनऊवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि लखनऊ अपनी सभ्यता, साहित्य, कला, संस्कृति और भाषा के लिए पूरे देश में खास पहचान रखता है। यहाँ आकर उन्हें हमेशा विशेष आत्मीयता और सम्मान का अनुभव होता है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश भारत की विकास यात्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है और यहाँ की जनता की ऊर्जा और प्रगति की दिशा देश को मजबूती देती है। राष्ट्रपति ने विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं और समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण में उत्तर प्रदेश की भूमिका की सराहना की और कहा कि राज्य ने अनेक क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन की मिसाल पेश की है।