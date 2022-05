हार के सदमे से यूपी आना भूलीं प्रियंका गांधी, क्या है आजम के कांग्रेस में जाने के पोस्टर की सच्चाई

Priynka Gandhi After UP Election 2022: विधानसभा चुनाव में हार के बाद प्रियंका गांधी ने वापस पलट कर नहीं देखा। ऐसा में पार्टी के नेताओं में ही राजनीति हो रही। उधर, आजम खान के कांग्रेस में शामिल होमे के पोस्टर सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे।

Updated: May 07, 2022 04:12:30 pm

केंद्र की राजनीति में दूसरी बड़ी पार्टी की भूमिका निभाने वाली कांग्रेस उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाव में सातवें नंबर की पार्टी बनकर मात्र दो सीटों पर सिमट चुकी है। यूपी में कांग्रेस का ये हाल तब हुआ है, जब गांधी परिवार की सबसे होनहार मानी जाने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा का अगुवाई में विधान सभा चुनाव लड़ा गया। इसके बाद भी पार्टी के 387 प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। यूपी में कांग्रेस की ऐसी करारी मात से प्रियंका गांधी वाड्रा ऐसा सदमा लगा कि उत्तर प्रदेश आना ही भूल गई हैं। करीब दो माह से वह प्रदेश नहीं आई। लेकिन ट्वीट कर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी मौजूदगी का अहसास कराने का भी प्रयास कर रही हैं।

Priyanka Gandhi Not Coming Uttar Pradesh Azam Going To Congress