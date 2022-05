7th Pay Commission: 38 फीसदी के पार महंगाई भत्ता, केंद्रीय कर्मचारियों को इतना मिलेगा लाभ

Dearness Allowance Increase: सरकार एक बार फिर केन्द्रीय कर्मचारियों को राहत देने जा रही है। महंगाई भत्ता में 4 फीसदी का इजाफा होने जा रहा है।

Published: May 07, 2022 02:42:49 pm

महंगाई ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) एक बार फिर महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) बढ़ा सकती है। आने वाले दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। मार्च में आए AICPI इंडेक्स के नंबर्स से ये लगभग तय है कि जुलाई-अगस्त में महंगाई भत्ता 4 फीसदी तक बढ़ सकता है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए उम्मीद है कि डीए में बढ़ोत्तरी होगी। ऐसे में केन्द्रीय कर्मचारियों का डीए 38 फीसदी के पार हो जाएगा।

Under 7th Pay Commission Dearness Allowance Going to Increase