सोनभद्र पहुंचने से पहले प्रियंका के ट्वीट ने मचाई खलबली, कहा- उम्भा में करने जा रही हूं यह काम, बीजेपी ने बताया पॉलिटिकल स्टंट

लखनऊ. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi) का सोनभद्र दौरा एक बार सुर्खियों में है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे पॉलिटिकल स्टंट करार दिया है तो प्रियंका गांधी का कहना है कि वह अपना वादा पूरा करने आई हैं। मंगलवार को प्रियंका गांधी वाड्रा सोनभद्र दौरे पर हैं। घोरावल तहसील के उभ्भा गांव में जमीनी विवाद में हुए नरसंहार (Sonbhadra Narsanhar) के पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगी। इससे पहले भी उन्होंने 19 जुलाई को पीड़ित परिजनों से मुलाकात की थी और 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी।

सोनभद्र पहुंचने से पहले कांग्रेस महासचिव ने ट्वीट करते हुए कहा कि सोनभद्र जिले चुनार के किले पर मिलने आए उभ्भा गांव के पीड़ित परिवारों के सदस्यों से मैंने वादा किया था कि उनके गांव आऊंगी। आज मैं उभ्भा गांव के बहनों-भाइयों और बच्चों से मिलने, उनका हालचाल सुनने-देखने, उनका संघर्ष साझा करने सोनभद्र जा रही हूं।

डिप्टी सीएम बोले- पॉलिटिकल स्टंट

प्रियंका के सोनभद्र दौरे पर उत्तर प्रदेश उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) ने कहा कि मुझे लगता है कि उनका यह दौरा मीडिया ट्रायल या राजनीतिक स्टंट का हिस्सा मात्र है। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रियंका को पश्चाताप की भावना के साथ सोनभद्र जाना चाहिए, क्योंकि यह घटना सत्ता में रह चुके कांग्रेसी नेताओं द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण से जुड़ी है।

