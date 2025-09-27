Patrika LogoSwitch to English

‘धीरे-धीरे हाथ-पैर काटने से अच्छा है मुझे और मम्मा भानवी सिंह को मरवा दीजिए’,अब सामने आई राजा भैया की बेटी

Raja Bhaiya Bhanavi Singh Daughter Raghavi: 'धीरे-धीरे हाथ-पैर काटने से अच्छा है मुझे और मम्मा भानवी सिंह को मरवा दीजिए', जानिए, राजा भैया और भानवी की बेटी राघवी ने वीडियो जारी कर क्या कहा?

लखनऊ

Harshul Mehra

Sep 27, 2025

raja bhaiya and bhanavi singh daughter raghavi
राजा भैया की बेटी ने वीडियो जारी कर क्या कहा?

Raja Bhaiya Bhanavi Singh Daughter Raghavi: राजा भैया और भानवी सिंह के बीच चल रहा फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब उनकी बेटी राघवी ने एक वीडियो जारी किया है।

राजा भैया और भानवी सिंह की बेटी ने वीडियो किया जारी

वीडियो में राघवी ने कहा,'' प्रणाम, हम बहुत त्रस्त होकर योगी जी से एक मांग कर रहे हैं कि आप एक बार में ही हमको, हमारी मां को और हमारी बहन को मरवा दीजिए, लेकिन इस तरह धीरे-धीरे कर के हमारे हाथ-पैर नहीं काटिए। फर्जी मुकदमे बाजी जो मां पर सरकार के समर्थन से हो रही है इसकी पीड़ा अब हम लोग झेल नहीं पाएंगे।''

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए राघवी ने कहा, '' मेरी मां के खिलाफ हजरतगंज थाने में फर्जी FIR और मुकदमे चल रहे हैं। DCP कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है, SHO कहते हैं कि ऊपर का मामला है। वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास है। बिना प्रमाण के मैं बात नहीं करती। यूपी पुलिस को कार्रवाई करने को होम मिनिस्ट्री और इंटरनल सिक्योरिटी ने कहा है। मेरी मां को ही यूपी पुलिस प्रशासन परेशान कर रही है।''

राजा भैया की पत्नी भानवी ने लगाए गंभीर आरोप

बता दें कि कुंडा सीट से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह अपने पति पर गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगा चुकी हैं। भानवी सिंह ने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में पेश होकर शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत में उन्होंने कहा था कि राजा भैया के पास अवैध और प्रतिबंधित विदेशी हथियारों का खतरनाक जखीरा मौजूद है। यहीं से मामला चर्चाओं में आया।

इसके बाद राजा भैया और भानवी के बेटों शिवराज प्रताप सिंह और बृजराज प्रताप सिंह ने भी सोशल मीडिया पर भानवी के खिलाफ पोस्ट शेयर की। राजा भैया और भानवी सिंह बीच तलाक का केस चल रहा है।

27 Sept 2025 05:37 pm

