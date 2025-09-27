‘धीरे-धीरे हाथ-पैर काटने से अच्छा है मुझे और मम्मा भानवी सिंह को मरवा दीजिए’,अब सामने आई राजा भैया की बेटी

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए राघवी ने कहा, '' मेरी मां के खिलाफ हजरतगंज थाने में फर्जी FIR और मुकदमे चल रहे हैं। DCP कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है, SHO कहते हैं कि ऊपर का मामला है। वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास है। बिना प्रमाण के मैं बात नहीं करती। यूपी पुलिस को कार्रवाई करने को होम मिनिस्ट्री और इंटरनल सिक्योरिटी ने कहा है। मेरी मां को ही यूपी पुलिस प्रशासन परेशान कर रही है।''