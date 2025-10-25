69,000 Teacher Recruitment : सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करो – 69 हज़ार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मंत्री आवास घेरा

दिसंबर 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 69 000 सहायक शिक्षक पदों के लिए विज्ञापन जारी किया। जनवरी 2019 को परीक्षा हुई, जून 2020 में परिणाम घोषित हुए, लेकिन आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि आरक्षण नीति के तहत जो सीटें उन्हें मिलनी थीं, वह सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को दे दी गईं। उदाहरण के तौर पर, OBC को 27% आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन इस भर्ती में उन्हें बहुत कम सीटें मिलीं। SC/ST को भी आरक्षण में कमी होने का आरोप है। न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप किया।