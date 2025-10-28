मुस्तफाबाद का नाम कबीरधाम करने पर सपा ने BJP पर साधा निशाना, फखरुल हसन चांद ने CM योगी के बयान पर किया पलटवार

फखरुल हसन चांद। फोटो सोर्स-Ai
UP News: समाजवादी पार्टी (SP) ने उत्तर प्रदेश के मुस्तफाबाद का नाम बदलकर कबीरधाम करने की घोषणा के बाद सोमवार को CM योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला।
सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने की राजनीति करती रहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी का मानना है कि PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) सरकार बदलने जा रही है। यूपी में एक ऐसी सरकार है जो कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर पूरी तरह विफल रही है। यह सरकार ना तो किसानों को खाद दे पा रही है और ना ही लोगों को सुरक्षा दे पा रही है। महिलाएं असुरक्षित हैं। यह सरकार किसानों और युवाओं के खिलाफ बल प्रयोग कर रही है।"
हसन ने CM योगी आदित्यनाथ की उस टिप्पणी पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा है कि पहले कब्रिस्तानों की चारदीवारी के लिए धन का इस्तेमाल किया जाता था। हसन ने कहा कि सपा की सरकार के दौरान, श्मशान घाटों और कब्रिस्तानों, दोनों का विकास किया गया। दोनों पर समान रूप से धन खर्च किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विभाजनकारी और नफरत से प्रेरित राजनीति करना चाहती है।
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जनता जल्द ही ऐसी नफरत फैलाने वाली सरकार को बदल देगी। उन्होंने कहा कि BJP केवल धर्म, हिंदू-मुस्लिम और मंदिर-मस्जिद के नाम पर राजनीति करती है। BJP सरकार प्रमाण पत्र जारी करने में बहुत विश्वास रखती है कि कौन सच्चा नेता है, कौन नहीं, कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही। वे यह तय करने में माहिर हैं और ये सारे प्रमाण पत्र भाजपा कार्यालयों से आते हैं, लेकिन इनकी कोई वैधता नहीं है।
