मुस्तफाबाद का नाम कबीरधाम करने पर सपा ने BJP पर साधा निशाना, फखरुल हसन चांद ने CM योगी के बयान पर किया पलटवार

सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने की राजनीति करती रहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी का मानना ​​है कि PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) सरकार बदलने जा रही है। यूपी में एक ऐसी सरकार है जो कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर पूरी तरह विफल रही है। यह सरकार ना तो किसानों को खाद दे पा रही है और ना ही लोगों को सुरक्षा दे पा रही है। महिलाएं असुरक्षित हैं। यह सरकार किसानों और युवाओं के खिलाफ बल प्रयोग कर रही है।"