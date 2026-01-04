‘भारत में भी शासकों को सड़कों पर दौड़ाकर पीटना होगा’, इस नेता के बयान पर संजय निषाद की खरी-खरी

मंत्री संजय निषाद का पलटवार। फोटो सोर्स-IANS
Sanjay Nishad Latest News: उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने जननायक जनता पार्टी (JJP) के नेता अजय चौटाला के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा, ''भारत में भी शासकों को सड़कों पर दौड़ाकर पीटना होगा।'' संजय निषाद ने कहा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। समाज में भ्रम और त्रासदी पैदा करने का काम ऐसे लोग करते हैं।
मंत्री संजय निषाद ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, '' लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार जागरूकता, समझदारी और सही-गलत की पहचान करना है। इसी उद्देश्य से लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया है, ताकि वे हर 5 साल में गलत लोगों को हटाकर सही प्रतिनिधियों को चुन सकें।''
मंत्री संजय निषाद ने कड़े शब्दों में कहा, ''इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे बयानों को उन्होंने ‘प्रो-अमेरिका की आवाज’ बताते हुए कहा कि इस तरह के लोग समाज में भ्रम और त्रासदी पैदा करने का काम करते हैं। ऐसे में जनता को इनसे सतर्क रहने की जरूरत है।
संजय निषाद ने इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौत के मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, '' इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। फिलहाल विपक्ष के पास इस घटना में शामिल लोगों को लेकर पूरी जानकारी नहीं है। सरकार का मानना है कि मामला जांच के अधीन है। प्राथमिक स्तर पर जिन लोगों पर लापरवाही के आरोप सामने आए हैं, उन्हें हटा दिया गया है। जांच प्रक्रिया लगातार जारी है। जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।''
माघ मेले को लेकर मंत्री संजय निषाद ने कहा कि हम सभी वास्तव में सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारत जैसी पवित्र भूमि पर हुआ है, जिसे देवताओं की भूमि कहा जाता है। उन्होंने प्रयागराज के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि यह निषादराज का नगर है, जहां त्रेता युग में भगवान श्रीराम ने अपने वनवास के दौरान कदम रखा था और रात्रि विश्राम किया था।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग