‘भारत में भी शासकों को सड़कों पर दौड़ाकर पीटना होगा’, इस नेता के बयान पर संजय निषाद की खरी-खरी

संजय निषाद ने इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौत के मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, '' इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। फिलहाल विपक्ष के पास इस घटना में शामिल लोगों को लेकर पूरी जानकारी नहीं है। सरकार का मानना है कि मामला जांच के अधीन है। प्राथमिक स्तर पर जिन लोगों पर लापरवाही के आरोप सामने आए हैं, उन्हें हटा दिया गया है। जांच प्रक्रिया लगातार जारी है। जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।''