‘गाजा युद्ध पीड़ितों के पास पहुंचेगा पैसा’, मोहम्मद, जैद और अबू ने कर डाला बड़ा खेल

Crime News: उत्तर प्रदेश ATS ने गाजा युद्ध पीड़ितों की मदद के नाम पर सोशल मीडिया के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अंतरराज्यीय रैकेट का भंडाफोड़ किया है। फर्जीवाड़े में शामिल 3 आरोपियों को महाराष्ट्र के भिवंडी से गिरफ्तार किया गया है।
बता दें कि गाजा संकट को लेकर देश-विदेश में संवेदनशीलता बनी हुई है। इस बात का फायदा उठाकर आरोपी लोगों से फर्जी मदद के नाम पर पैसे ऐंठ रहे थे। ATS को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग गाजा युद्ध पीड़ितों (खासकर बच्चों और महिलाओं) की सहायता के नाम पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और WhatsApp ग्रुप पर भावनात्मक अपील कर रहे हैं। आरोपी वीडियो और भावुक संदेशों के जरिए लोगों को झांसा देकर UPI ID और बैंक खातों के जरिए फंड जुटा रहे थे।
इस क्राउड फंडिंग से इकट्ठा की गई करोड़ों की रकम वास्तव में पीड़ितों तक नहीं पहुंच रही थी। आरोपी इस रकम का इस्तेमाल अपनी अवैध गतिविधियों में कर रहे थे। उत्तर प्रदेश ATS ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिनका नाम मोहम्मद अयान, जैद नोटियार और अबू सूफियान है।
तीनों आरोपियों ने मिलकर सोशल मीडिया पर फर्जी चैरिटी अभियान चलाया। इसके बाद उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों से लाखों रुपए की रकम अपने निजी खातों में ट्रांसफर करवाई। ATS ने आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। जिनकी फोरेंसिक जांच की जाएगी। पुलिस के मुताबिक इनके खातों में करोड़ों रुपए का चंदा आया है। इस रकम का प्रयोग किन कामों के लिए हुआ? क्या इसका कोई देशविरोधी उद्देश्य था? इसको लेकर जांच की जा रही है।
तीनों आरोपियों को गैर-जमानती वारंट के तहत 20 सितंबर को गिरफ्तार कर CBI कोर्ट मुंबई में पेश किया गया। अब आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाकर पूछताछ की जाएगी।