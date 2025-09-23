‘गाजा युद्ध पीड़ितों के पास पहुंचेगा पैसा’, मोहम्मद, जैद और अबू ने कर डाला बड़ा खेल

बता दें कि गाजा संकट को लेकर देश-विदेश में संवेदनशीलता बनी हुई है। इस बात का फायदा उठाकर आरोपी लोगों से फर्जी मदद के नाम पर पैसे ऐंठ रहे थे। ATS को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग गाजा युद्ध पीड़ितों (खासकर बच्चों और महिलाओं) की सहायता के नाम पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और WhatsApp ग्रुप पर भावनात्मक अपील कर रहे हैं। आरोपी वीडियो और भावुक संदेशों के जरिए लोगों को झांसा देकर UPI ID और बैंक खातों के जरिए फंड जुटा रहे थे।