वॉर्डन बच्चों से करवाती थी टॉयलेट की सफाई, शिकायत के बाद पूरे स्टॉफ का तबादला

लखनऊ : शहर के एक गर्ल्स स्कूल में छात्राओं के साथ शोषण और मानसिक प्रताड़ना का मामला सामने आया। लम्बे समय से प्रताड़ित होती छात्राएं समाधान दिवस के दौरान अपने अभिभावकों के साथ जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस गई। वहां पर जिला अधिकारी विशाक जी को अपनी आपबीती सुनाई और वार्डन पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। छात्राओं ने सबूत के तौर पर अपने साथ होते शोषण की तस्वीरें भी दिखाई। शिकायत के बात मामला उजागर होने पर शिक्षा संस्थान ने पूरे स्टाफ को ही हटा दिया हैं। साथ ही वार्डन को भी उसके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया।