‘बहनजी, इसे जेल भेजिए!’ मायावती की रैली के बाद रोहिणी की दहाड़, बहुजन राजनीति में भूचाल

डॉ. घावरी ने मायावती की लखनऊ रैली के बाद अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट से तीखा प्रहार किया। बिना नाम लिए उन्होंने लिखा कि बहनजी, इसे स्वार्थी बिकाऊ के साथ ही महिला शोषणकारी भी कहिए। जो बहुजन आंदोलन के नाम पर महिलाओं का शोषण करता है। आपकी सरकार 2027 में आएगी। और यह जेल जरूर जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मायावती की रैली ने इस नेता की राजनीति को खत्म कर दिया है। रोहिणी ने यह भी लिखा कि “यह भीड़ पैसों से नहीं, प्यार से आई है। पूरे देश में किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं जो इतनी बड़ी रैली कर पाए। वह बहनजी के जूते की धूल के बराबर भी नहीं है। जो उनके साम्राज्य को खत्म करने चला था। उनकी इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर बहुजन राजनीति को लेकर नई बहस छिड़ गई है। समर्थक दोनों नेताओं के पक्ष में एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करने में जुटे हैं।