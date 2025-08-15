गांजे वाली टिकिया खिलाकर लोगों को करता था ‘मदहोश’; चाट वाले की चटनी में भी नशा, स्नैक्स में…

पुलिस ने सूचना पर तीनों आरोपियों को सामेसी और करोरा बाजार के बीच एक नहर के पास रोका। आरोपियों के पास से तलाशी में 4।7 किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस की माने तो आस-पास के युवाओं और छात्रों को ये गांजे की खेप सप्लाई होनी थी। मामले को लेकर मोहनलालगंज के सहायक पुलिस आयुक्त रजनीश वर्मा का कहना है कि दोनों मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। न्यायिक हिरासत में आरोपियों को भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।