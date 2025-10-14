Patrika LogoSwitch to English

शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद पर हमला; रास्ता रोककर की गई गाली-गलौज,FIR दर्ज

Crime News: शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद पर हमला किया गया। पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारी घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं।

2 min read

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Oct 14, 2025

crime scene

प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स पत्रिका

Crime News: लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र में शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी पर देर रात हमला हुआ। जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मामले में ठाकुरगंज पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है।

नामजद आरोपियों में कौन-कौन शामिल

शिकायतकर्ता सय्यद सारिम मेहंदी ने थाने में नामजद और 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। नामजद आरोपियों में पंकज, मुजम्मिल, शाजान, रचित टंडन, सिराज और काशान का नाम शामिल हैं। FIR भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 191(2), 126(2), 324(2), 352, 351(3) और 131 के तहत दर्ज की गई है।

गाड़ी रोककर किया गया हमला

सय्यद सारिम मेहंदी ने बताया कि वह वक्फ करबला अब्बास बाग, रज्जाबगंज, हरदोई रोड, ठाकुरगंज, लखनऊ के अर्जी का केयरटेकर है। मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी इस वक्फ की देखरेख में कार्यरत हैं। सोमवार शाम 6 बजे मौलाना के साथ वह वक्फ संपत्ति का निरीक्षण करने गए थे, क्योंकि वहां अवैध कब्जा और निर्माण की शिकायतें थीं। निरीक्षण के दौरान वक्फ करबला अब्बास बाग के रास्ते पर आरोपियों ने उनकी गाड़ी रोक कर हमला कर दिया।

गाड़ी तोड़ने की कोशिश

मेहंदी की माने तो आरोपियों ने मौलाना और उनके साथी वकील का रास्ता रोककर गाली-गलौज की। साथ ही गाड़ी तोड़ने की कोशिश की और जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने दावा किया कि भीड़ ने जानलेवा हमला किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप कर मौलाना, मेहंदी, और वकील की जान बचाई। अन्यथा बड़ी घटना हो सकती थी।

जल्द होगी आरोपियों की गिरफ्तारी

पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारी घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर रोष है और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी के समर्थक भी इस हमले को धार्मिक भावनाओं से जोड़कर विरोध जता रहे हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जांच पूरी की जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शहर की खबरें:

Published on:

14 Oct 2025 01:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद पर हमला; रास्ता रोककर की गई गाली-गलौज,FIR दर्ज

