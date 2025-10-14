शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद पर हमला; रास्ता रोककर की गई गाली-गलौज,FIR दर्ज

पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारी घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर रोष है और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी के समर्थक भी इस हमले को धार्मिक भावनाओं से जोड़कर विरोध जता रहे हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जांच पूरी की जाएगी।