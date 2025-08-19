शुभांशु शुक्ला की स्पेस यात्रा पर गर्वित परिवार, कहा- भावुक करने वाला क्षण

शुभांशु के पिता शंभू दयाल शुक्ला ने कहा कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वह क्षण भावुक करने वाला था। प्रधानमंत्री मोदी ने बेटे शुभांशु को प्यार और आशीर्वाद दिया। शुभांशु ने पीएम मोदी को तिरंगा भेंट किया, जो अंतरिक्ष में लेकर गए थे।उन्होंने कहा कि शुभांशु के लखनऊ आने पर स्वागत की विशेष तैयारी के बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन बेटे के पास कितना समय है, उसके आने पर ही निर्णय लिया जाएगा। किसी कार्यक्रम के लिए दो से तीन घंटे का समय होना ही चाहिए, जोकि संभव नहीं हो पा रहा है।
शुभांशु की मां आशा शुक्ला ने कहा कि यह बहुत खुशी का पल था। उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा पर जाने के बारे में बताते हुए कहा कि बहुत ही ऐतिहासिक और गौरव का क्षण था। घर में बैठकर सब नजारे देख रहे थे, वह पल बहुत ही खुशी का था। सदन में शुभांशु शुक्ला की स्पेस यात्रा पर चर्चा हो रही थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते सदन को स्थगित कर दिया गया। शुभांशु के नाम पर घर के बाहर की सड़क बनने पर उन्होंने सरकार के फैसले का स्वागत किया।
शुभांशु की बहन सुचि मिश्रा ने कहा कि पीएम मोदी और शुभांशु शुक्ला की मुलाकात सकारात्मक रही, क्योंकि वे दोनों बहुत जिज्ञासु हैं। शुभांशु का अनुभव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत लाभकारी होने वाला है। शेड्यूल बहुत व्यस्त होने के चलते शुभांशु ज्यादा चीजों को साझा नहीं कर पाए। लखनऊ आने के बाद जब भी समय मिलेगा, हम और बहुत सी चीजें जानेंगे। सुचि ने कहा कि लोकसभा में भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की स्पेस स्टेशन यात्रा और उसके बाद की वापसी पर विशेष चर्चा होनी थी। शुरुआत बहुत अच्छी थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते सदन चल नहीं पाई, जो कि बहुत निराशाजनक है।