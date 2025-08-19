शुभांशु शुक्ला की स्पेस यात्रा पर गर्वित परिवार, कहा- भावुक करने वाला क्षण

शुभांशु की बहन सुचि मिश्रा ने कहा कि पीएम मोदी और शुभांशु शुक्ला की मुलाकात सकारात्मक रही, क्योंकि वे दोनों बहुत जिज्ञासु हैं। शुभांशु का अनुभव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत लाभकारी होने वाला है। शेड्यूल बहुत व्‍यस्‍त होने के चलते शुभांशु ज्‍यादा चीजों को साझा नहीं कर पाए। लखनऊ आने के बाद जब भी समय मिलेगा, हम और बहुत सी चीजें जानेंगे। सुचि ने कहा कि लोकसभा में भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की स्पेस स्टेशन यात्रा और उसके बाद की वापसी पर विशेष चर्चा होनी थी। शुरुआत बहुत अच्‍छी थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते सदन चल नहीं पाई, जो कि बहुत निराशाजनक है।