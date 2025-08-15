शुभांशु शुक्ला की वतन वापसी पर माता-पिता ने जाहिर की खुशी, कहा- ‘जीवन का यादगार पल’

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इसी सप्ताह भारत लौट रहे हैं। चर्चा है कि शुभांशु शुक्ला भारत आने के बाद पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते है, उसके बाद अपने परिवार से मिलने लखनऊ जा सकते है। शुभांशु शुक्ला के भारत लौटने पर उनके परिवार में उत्साह का माहौल है।
उनके पिता शंभु दयाल शुक्ला ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि बेटा अपने मिशन में सफल होकर भारत लौट रहा है। हमारी इच्छा उससे जल्द से जल्द मिलने की है, इसलिए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। हमारे जीवन का यह यादगार पल है कि हमारा बेटा अपने मिशन में कामयाब होकर देश लौट रहा है।उन्होंने आगे कहा कि गगनयान के लिए पीएम मोदी की ओर से शुभांशु शुक्ला को पहले ही संकेत दिया जा चुका है। गगनयान का मिशन चल रहा है और 2027 में जाने का उनका विचार है। इस मिशन से वे पहले से जुड़े हुए थे लेकिन अब वे इसे लीड करेंगे। वे अब इसकी तैयारी में लगेंगे और 2027 में मिशन को लेकर जाएंगे।
शुभांशू शुक्ला की माता आशा शुक्ला ने कहा कि हम बीते एक महीने से इंतजार कर रहे थे कि कब वे भारत वापस लौटेंगे; अब जब वो आ रहे हैं तो हमें काफी खुशी हो रही है। वे कहां रहेंगे ये तो इसरो ही बता सकता है। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरे बेटे को पहले ही गगनयान मिशन के लिए चुना गया था, हमें उम्मीद है कि यह मिशन और तेजी से आगे बढ़ेगा।
लाल किले से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "देश को हमारे अंतरिक्ष क्षेत्र पर गर्व है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्टेशन से वापस आ गए हैं। आने वाले दिनों में वह भारत लौट आएंगे।’’पीएम मोदी ने आगे कहा कि देश को अपने अंतरिक्ष क्षेत्र पर गर्व है। भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा है और अपने स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारी कर रहा है।