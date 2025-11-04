Patrika LogoSwitch to English

उत्तर प्रदेश समेत 11 राज्यों में आज से SIR; BJP ने वॉर रूम बनाया: फॉर्म में क्या-क्या डिटेल भरनी होंगी?

SIR in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश समेत 11 राज्यों में आज से SIR होगी। इसको लेकर BJP ने वॉर रूम तैयार किया है। जानिए, फॉर्म में क्या-क्या डिटेल भरनी होंगी?

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Nov 04, 2025

sir begins today in 11 states including uttar pradesh

उत्तर प्रदेश समेत 11 राज्यों में आज से SIR होगी। फोटो सोर्स-AI

SIR in Uttar Pradesh: मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रिया आज (मंगलवार, 4 नवंबर) से शुरू होने जा रही है। 4 दिसंबर 2025 तक ये प्रक्रिया चलेगी।

7 फरवरी 2026 को फाइनल लिस्ट होगी प्रकाशित

SIR का यह दूसरा चरण बिहार के बाद है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार के SIR पर सुनवाई भी चल रही है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान का उद्देश्य वोटर लिस्ट में वोटर्स का नाम शामिल करना, अवैध नाम हटाना और अन्य डिटेल्स को सटीक बनाना है। 7 फरवरी 2026 को फाइनल मतदाता लिस्ट प्रकाशित होने के साथ ही ये प्रक्रिया पूरी होगी।

BLO करेंगे घर-घर जाकर वोटर्स से संपर्क

इस प्रक्रिया के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर वोटर्स से संपर्क करेंगे। साथ ही उन्हें गणना फॉर्म की 2 कॉपी उपलब्ध कराएंगे। मतदाता की जरूरी डिटेल्स भरकर एक कॉपी वापस जमा करेंगे।

फॉर्म भरने के लिए क्या डिटेल्स होना जरूरी?

यह रहा आपका टेक्स्ट टेबल फॉर्मेट में:

क्रम संख्याविवरणआवश्यक जानकारी
1नामउम्मीदवार का पूरा नाम
2इलेक्टर फोटो आईडेंटिटी कार्ड (EPIC) नंबरमान्य EPIC नंबर
3जन्मतिथिदिन / माह / वर्ष के प्रारूप में
4मोबाइल नंबरसक्रिय मोबाइल नंबर
5माता-पिता या अभिभावक का नामपिता / माता / अभिभावक का नाम
6शादीशुदा होने पर पति या पत्नी का नामपति / पत्नी का नाम
7संबंधित EPIC नंबरपति या पत्नी का EPIC नंबर
8फोटो अपडेट (वैकल्पिक)नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो

22 साल बाद प्रदेश में हो रही SIR

प्रदेश में 22 साल बाद चुनाव आयोग के निर्देश पर SIR प्रक्रिया हो रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा का कहना है कि जो गणना फॉर्म BLO लेकर आएंगे उसमें उसमें वोटर का नाम, इलेक्टर फोटो समेत अन्य डिटेल्स को भरना होगा। अगर वोटर अपनी फोटो को अपडेट करवाना चाहता है तो नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा कर सकता है। बताया जा रहा है कि इस SIR प्रक्रिया में करोड़ों मतदाता शामिल होंगे।

SIR को लेकर BJP ने बनाया वॉर रूम

बता दें कि भाजपा ने SIR प्रक्रिया के लिए अवध, काशी, पश्चिम, ब्रज, गोरखपुर और कानपुर क्षेत्रों में क्षेत्रीय संयोजक नियुक्त किए हैं। साथ ही वॉर रूम भी बनाया है। इन सभी संयोजकों को प्रतिदिन वॉर रूम में बैठकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें रोजाना अपने क्षेत्र के जिला और विधानसभा संयोजकों से संपर्क कर रिपोर्ट लेनी होगी। इसके अलावा, जिलों में किन-किन पदाधिकारियों ने बूथ विजिट नहीं की है, इसकी रिपोर्ट भी जुटाकर प्रदेश मुख्यालय को भेजनी होगी।

04 Nov 2025

