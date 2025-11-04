उत्तर प्रदेश समेत 11 राज्यों में आज से SIR; BJP ने वॉर रूम बनाया: फॉर्म में क्या-क्या डिटेल भरनी होंगी?

बता दें कि भाजपा ने SIR प्रक्रिया के लिए अवध, काशी, पश्चिम, ब्रज, गोरखपुर और कानपुर क्षेत्रों में क्षेत्रीय संयोजक नियुक्त किए हैं। साथ ही वॉर रूम भी बनाया है। इन सभी संयोजकों को प्रतिदिन वॉर रूम में बैठकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें रोजाना अपने क्षेत्र के जिला और विधानसभा संयोजकों से संपर्क कर रिपोर्ट लेनी होगी। इसके अलावा, जिलों में किन-किन पदाधिकारियों ने बूथ विजिट नहीं की है, इसकी रिपोर्ट भी जुटाकर प्रदेश मुख्यालय को भेजनी होगी।