सपा ने शिक्षक और स्नातक विधायक के लिए की प्रत्याशियों की घोषणा, कांति सिंह को लखनऊ खंड का टिकट

फोटो सोर्स- 'X' Samajwadi party वीडियो ग्रैब
SP announced names of its candidates. समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद शिक्षक चुनाव 2025 और उत्तर प्रदेश विधान परिषद स्नातक चुनाव 2025 के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी के ऑफिशल 'X' पर यह जानकारी दी गई है। जिसमें बनारस-मिर्जापुर खंड और गोरखपुर-फैजाबाद खंड के विधान परिषद शिक्षक चुनाव के प्रत्याशी शामिल है। जबकि विधान परिषद स्नातक चुनाव 2025 के लिए घोषित प्रत्याशियों में इलाहाबाद-झांसी खंड, वाराणसी-मिर्जापुर खंड और लखनऊ खंड शामिल है।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद शिक्षक चुनाव 2025 के अंतर्गत होने वाले वाराणसी-मिर्जापुर खंड सीट के चुनाव के लिए बिहारी लाल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। जबकि गोरखपुर-फैजाबाद खंड से कमलेश को टिकट दिया गया है।
उत्तर प्रदेश विधान परिषद स्नातक चुनाव 2025 के लिए समाजवादी पार्टी ने इलाहाबाद-झांसी खंड से डॉक्टर मानसिंह को टिकट दिया है। जबकि वाराणसी-मिर्जापुर खंड से आशुतोष सिन्हा और लखनऊ खंड से कांति सिंह को प्रत्याशी घोषित किया गया है।
