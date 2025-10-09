सपा ने शिक्षक और स्नातक विधायक के लिए की प्रत्याशियों की घोषणा, कांति सिंह को लखनऊ खंड का टिकट

SP announced names of its candidates. समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद शिक्षक चुनाव 2025 और उत्तर प्रदेश विधान परिषद स्नातक चुनाव 2025 के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी के ऑफिशल 'X' पर यह जानकारी दी गई है। ‌जिसमें बनारस-मिर्जापुर खंड और गोरखपुर-फैजाबाद खंड के विधान परिषद शिक्षक चुनाव के प्रत्याशी शामिल है। जबकि विधान परिषद स्नातक चुनाव 2025 के लिए घोषित प्रत्याशियों में इलाहाबाद-झांसी खंड, वाराणसी-मिर्जापुर खंड और लखनऊ खंड शामिल है। ‌