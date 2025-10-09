Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

सपा ने शिक्षक और स्नातक विधायक के लिए की प्रत्याशियों की घोषणा, कांति सिंह को लखनऊ खंड का टिकट

Teacher MLA and Graduate MLA Elections 2025, SP announces candidates समाजवादी पार्टी ने 2025 में होने वाले शिक्षक विधायक और स्नातक विधायक सीट के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इस वर्ष वाराणसी-मिर्जापुर खंड, गोरखपुर-फैजाबाद खंड, इलाहाबाद-झांसी खंड, वाराणसी-मिर्जापुर खंड और लखनऊ खंड के लिए चुनाव हो रहे हैं। ‌

less than 1 minute read

लखनऊ

image

Narendra Awasthi

Oct 09, 2025

सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (फोटो सोर्स- 'X' Samajwadi party वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- 'X' Samajwadi party वीडियो ग्रैब

SP announced names of its candidates. समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद शिक्षक चुनाव 2025 और उत्तर प्रदेश विधान परिषद स्नातक चुनाव 2025 के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी के ऑफिशल 'X' पर यह जानकारी दी गई है। ‌जिसमें बनारस-मिर्जापुर खंड और गोरखपुर-फैजाबाद खंड के विधान परिषद शिक्षक चुनाव के प्रत्याशी शामिल है। जबकि विधान परिषद स्नातक चुनाव 2025 के लिए घोषित प्रत्याशियों में इलाहाबाद-झांसी खंड, वाराणसी-मिर्जापुर खंड और लखनऊ खंड शामिल है। ‌

उत्तर प्रदेश विधान परिषद शिक्षक चुनाव 2025 के प्रत्याशी

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद शिक्षक चुनाव 2025 के अंतर्गत होने वाले वाराणसी-मिर्जापुर खंड सीट के चुनाव के लिए बिहारी लाल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। जबकि गोरखपुर-फैजाबाद खंड से कमलेश को टिकट दिया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद स्नातक चुनाव के प्रत्याशी

उत्तर प्रदेश विधान परिषद स्नातक चुनाव 2025 के लिए समाजवादी पार्टी ने इलाहाबाद-झांसी खंड से डॉक्टर मानसिंह को टिकट दिया है। जबकि वाराणसी-मिर्जापुर खंड से आशुतोष सिन्हा और लखनऊ खंड से कांति सिंह को प्रत्याशी घोषित किया गया है। ‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 06:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / सपा ने शिक्षक और स्नातक विधायक के लिए की प्रत्याशियों की घोषणा, कांति सिंह को लखनऊ खंड का टिकट

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

लखनऊ में मायावती ने भरी हुंकार, सपा पर तीखा प्रहार, पढ़ें रैली के 5 आकर्षक बयान…

लखनऊ

मायावती के प्रहार पर अखिलेश यादव का करारा जवाब- क्योंकि ‘उनकी’ अंदरूनी सांठगांठ है जारी…

लखनऊ

किसी के देवी-देवता को बदनाम मत करो… मायावती ने लखनऊ रैली में बोला हमला, ‘आई लव मोहम्मद’ विवाद पर दिया बड़ा बयान

mayawati lucknow rally statement on i love mohammad controversy
लखनऊ

Mayawati Statement: मायावती की हुंकार: बहुजन समाज को फिर से सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में लेनी होगी

सपा, भाजपा और कांग्रेस पर बोला तीखा हमला, कहा – बाबा साहेब और कांशीराम का सपना पूरा करना अब बहुजन समाज का लक्ष्य (फोटो सोर्स : Whatsapp )
लखनऊ

Aakash Anand BSP Rally: आकाश आनंद का जलवा दिखा, बसपा कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम लखनऊ की सड़कों पर

जेल रोड पर नीले रंग का सैलाब, बसपा समर्थकों ने किया शक्ति प्रदर्शन (फोटो सोर्स : Whatsapp)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.