20 सालों में डबल इंजन सरकार ने बिहार में सिर्फ लूट मचाई, अब महागठबंधन की सरकार बननी तय: सपा प्रवक्ता आजम खान

दुर्गापुर गैंगरेप मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजने पर उन्होंने कहा कि बंगाल में विपक्ष की सरकार होने के कारण वहां के राज्यपाल अचानक सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में, जहां हाल ही में लखनऊ जैसे शहर में गैंगरेप की घटना हुई, वहां की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जो स्वयं एक महिला हैं वह कोई सक्रियता नहीं दिखातीं। BJP और उनके राज्यपालों की यह दोहरी नीति है। बंगाल का गैंगरेप उन्हें दिखता है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य भाजपा शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं उन्हें नजर नहीं आतीं।