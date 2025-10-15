NDA का कुनबा तिनका-तिनका बिखर रहा है,उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं: सुरेंद्र राजपूत

उन्होंने महागठबंधन की जीत का दावा करते हुए कहा कि हमारा महागठबंधन बिहार में सरकार बनाएगा। साथ ही लोगों की समस्याओं का समाधान करेगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और ग्रेप-1 लागू होने पर उन्होंने BJP सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ग्रेप-1 लागू करना अच्छी बात है, लेकिन प्रदूषण को नियंत्रित करने के तरीके स्पष्ट करने चाहिए। पहले BJP हरियाणा में पराली जलने को प्रदूषण का कारण बताती थी। अब दिल्ली में BJP की सरकार है, तो प्रदूषण का कारण क्या है? क्या गंगा-जमुना साफ हो गई? ट्रिपल इंजन सरकार के बावजूद प्रदूषण की जिम्मेदारी पूरी तरह BJP की है। प्रदूषण कम नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी BJP की होगी।