Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

NDA का कुनबा तिनका-तिनका बिखर रहा है,उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं: सुरेंद्र राजपूत

UP Politics: कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने NDA पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने चुनाव आयोग और BJP पर वोट चोरी का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि इस माहौल में NDA के सभी दलों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

2 min read

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Oct 15, 2025

सुरेंद्र राजपूत ने NDA पर जोरदार हमला बोला। फोटो सोर्स-IANS

UP Politics: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने NDA पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि NDA का कुनबा तिनका-तिनका बिखर रहा है। इसके डूबते जहाज में कोई सवारी नहीं करना चाहता।

'उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं'

उन्होंने दावा किया कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच भी सीटों को लेकर खींचतान चल रही है। राजपूत ने कहा कि चिराग पासवान नीतीश कुमार की सीटों पर जोर दे रहे हैं, जबकि मांझी भी पासवान के खिलाफ फॉर्म दे रहे हैं।

चुनाव आयोग और BJP पर वोट चोरी का आरोप

सुरेंद्र राजपूत ने नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार की लूट का हिस्सा लोग मांग रहे होंगे, इसलिए NDA बिखर रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग और BJP पर वोट चोरी का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि इस माहौल में NDA के सभी दलों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

'महागठबंधन बिहार में सरकार बनाएगा'

उन्होंने महागठबंधन की जीत का दावा करते हुए कहा कि हमारा महागठबंधन बिहार में सरकार बनाएगा। साथ ही लोगों की समस्याओं का समाधान करेगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और ग्रेप-1 लागू होने पर उन्होंने BJP सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ग्रेप-1 लागू करना अच्छी बात है, लेकिन प्रदूषण को नियंत्रित करने के तरीके स्पष्ट करने चाहिए। पहले BJP हरियाणा में पराली जलने को प्रदूषण का कारण बताती थी। अब दिल्ली में BJP की सरकार है, तो प्रदूषण का कारण क्या है? क्या गंगा-जमुना साफ हो गई? ट्रिपल इंजन सरकार के बावजूद प्रदूषण की जिम्मेदारी पूरी तरह BJP की है। प्रदूषण कम नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी BJP की होगी।

IPS पूरन कुमार आत्महत्या मामले में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के दौरे के बाद मृतक के परिवार और पूरे दलित समाज में भरोसा जगा है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के जाने के बाद परिवार पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुआ। हम दलित समाज को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि राहुल गांधी पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिलाओं, नौजवानों और किसानों की लड़ाई अंतिम समय तक लड़ेंगे और पूर्ण न्याय दिलाएंगे।

ये भी पढ़ें

दिवाली पर एक दिन की होगी ‘विशेष यात्रा’, दोनों टाइम रहेगी खाने की व्यवस्था, जानें मिनट टू मिनट कार्यक्रम
लखनऊ
special one day travel package from lucknow to Ayodhya

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

political

political news

politics

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Oct 2025 03:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / NDA का कुनबा तिनका-तिनका बिखर रहा है,उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं: सुरेंद्र राजपूत

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मंत्री धर्मवीर प्रजापति बोले- एनडीए में सबकुछ ठीक है, छोटी-मोटी बातों को सुलझा लिया जाएगा

लखनऊ

यमराज का टिकट चाहिए तो बेटियों से छेड़खानी करके देख लो, CM योगी बोले- रंग में भंग डालने वालों को मिलेगी जेल की हवा

yogi adityanath warning on women safety rioters lucknow
लखनऊ

दिवाली बोनस की घोषणा के बाद CM योगी का एक और बड़ा ऐलान; अब इन्हें मिलेंगे 5850 रुपये!

cm yogi adityanath
लखनऊ

UP Free LPG Cylinder: दीपावली से पहले गरीबों के लिए उज्जवला की खुशखबरी,1.86 करोड़ उज्जवला लाभार्थियों को मुफ्त LPG सिलेंडर

मुफ्त गैस सिलेंडर से गरीब परिवारों की दीपावली संजीवनी (फोटो सोर्स : Social Media X)
लखनऊ

Premanand Maharaj: जब दरगाह पर गूंजी ‘जय श्री कृष्ण’ की दुआ-लखनऊ में इंसानियत का अनोखा संगम

मंदिर-मस्जिद की सरहदें टूटी, प्रेमानंद महाराज के लिए मुस्लिम समाज ने मांगी दुआ (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.