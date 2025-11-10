TET अनिवार्यता के खिलाफ दो लाख शिक्षक दिल्ली कूच करेंगे, यूपी से होगी सबसे बड़ी भागीदारी

बैठक में वक्ताओं ने विस्तृत रूप से बताया कि टीईटी को अनिवार्य किए जाने से वर्षों से सेवा दे रहे लाखों शिक्षकों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। कई राज्यों में ऐसे शिक्षक हैं जो नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान निर्धारित सभी शैक्षिक मानकों को पूरा करने के बाद भी अब टीईटी के नये नियमों के चलते असमंजस में हैं। शिक्षक संगठनों का कहना है कि नियुक्ति के बाद नियम बदलना हजारों परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और शिक्षकों की नौकरी की सुरक्षा व मानसिक स्थिरता को प्रभावित करता है। संगठन का यह भी तर्क है कि शिक्षक पहले से ही शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण और अनुभव रखते हैं, ऐसे में नियुक्ति के वर्षों बाद टीईटी को अनिवार्य कर देना उचित नहीं है।