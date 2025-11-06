सोने-चांदी की चमक ने चौंकाया यूपी: 1.24 लाख पहुंचा सोना, 1.53 लाख चांदी, फिर भी बाजारों में उमड़ा जनसैलाब

सोने-चांदी के ताजा भाव (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
Gold and Silver Prices Skyrocket in UP: उत्तर प्रदेश के बाजारों में सोने-चांदी के दामों में एक बार फिर जोरदार उछाल देखा जा रहा है। त्योहारी और शादी-ब्याह के सीजन में निवेशकों और ग्राहकों दोनों की नजर अब सोने-चांदी की चमक पर टिकी है। गुरुवार को लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा और नोएडा समेत पूरे प्रदेश में 24 कैरेट सोना ₹1,24,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹1,53,000 प्रति किलो तक पहुंच गई। इन ऊंचे दामों के बावजूद बाजारों में खरीदारों की भीड़ बनी हुई है।
|शहर
|24 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
|चांदी (₹/किलो)
|लखनऊ
|1,24,000
|1,13,500
|1,53,000
|वाराणसी
|1,23,800
|1,13,200
|1,52,500
|कानपुर
|1,23,500
|1,12,800
|1,51,800
|आगरा
|1,23,900
|1,13,000
|1,52,900
|नोएडा
|1,24,200
|1,13,700
|1,53,300
राज्यभर के सर्राफा बाजारों में सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ रही। दुकानों पर शादी-ब्याह के लिए गहने खरीदने वालों की कतारें लगी रहीं।
लखनऊ के सर्राफा बाजार में इस बार हल्के वजन और मॉडर्न डिजाइन वाले गहनों की बिक्री में तेजी आई है। पहले जहां ग्राहक पारंपरिक भारी नेकलेस सेट खरीदते थे, वहीं अब ट्रेंडी ब्रेसलेट, रोज़ गोल्ड चेन और सॉलिटेयर रिंग की मांग बढ़ गई है। वाराणसी और गोरखपुर जैसे शहरों में महिलाओं में मंदिर ज्वेलरी और चांदी के ब्रेसलेट्स का क्रेज़ बढ़ा है। वहीं, युवाओं की पहली पसंद 18 कैरेट गोल्ड बन गया है क्योंकि यह देखने में स्टाइलिश और दाम में थोड़ा सस्ता है।
विशेषज्ञों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की कमजोरी, सोने में निवेश की बढ़ती प्रवृत्ति और अंतरराष्ट्रीय तनावों (मध्य पूर्व, रूस-यूक्रेन) के चलते सोने-चांदी की कीमतों में तेजी आई है। भारत में त्योहारों और शादियों का सीजन शुरू होने के कारण मांग में और उछाल देखने को मिला है। लखनऊ सर्राफा एसोसिएशन के उपाध्यक्ष आदिश जैन का कहना है कि इस बार भाव ऊंचे जरूर है, लेकिन खरीदार कम नहीं हैं। लोगों के लिए सोना-चांदी सिर्फ गहना नहीं, बल्कि निवेश का भरोसेमंद साधन बन चुका है।
रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश में डिजिटल गोल्ड और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) में निवेश पिछले एक वर्ष में 27% बढ़ा है। लखनऊ और नोएडा के युवा निवेशक अब फिजिकल गोल्ड की बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर छोटे-छोटे निवेश कर रहे हैं। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सोने को सुरक्षित एसेट मानने का चलन आने वाले महीनों में और बढ़ेगा, खासकर जब शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव जारी है।
प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में नवंबर से फरवरी के बीच लगभग 50 लाख शादियां होनी हैं। इसका सीधा असर सोने-चांदी के बाजार पर पड़ रहा है। कानपुर के एक बड़े ज्वैलर ने बताया कि अकेले इस सीजन में हमारी बिक्री में 35% तक की बढ़ोतरी हुई है। खासकर चांदी के सिक्के, पायल, और धार्मिक मूर्तियों की मांग दोगुनी हुई है। लखनऊ और वाराणसी के बाजारों में चांदी के सिक्कों और तोहफे के आइटम्स की बिक्री भी खूब हो रही है।
अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट के विश्लेषकों का अनुमान है कि दिसंबर 2025 तक सोने की कीमत ₹1,28,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹1,56,000 प्रति किलो तक जा सकती है। ट्रेड एनालिस्ट का कहना है कि अगर डॉलर इंडेक्स में और गिरावट आई या क्रूड ऑयल के दाम बढ़े तो सोने की कीमत और ऊपर जाएगी।
वित्तीय सलाहकारों का कहना है कि जो लोग लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए अभी भी सोना अच्छा विकल्प है। लखनऊ की वित्तीय सलाहकार स्नेहा मिश्रा कहती हैं कि फिजिकल गोल्ड की बजाय सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और डिजिटल प्लेटफॉर्म बेहतर हैं। इनमें शुद्धता की गारंटी होती है और चोरी या नुकसान का खतरा नहीं रहता।”
जहां एक ओर सोने के दामों में तेजी है, वहीं चांदी ने भी इस बार सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ₹1.53 लाख प्रति किलो की कीमत के साथ चांदी ने यूपी में ऐतिहासिक स्तर छुआ है। चांदी के सिक्के, पायल, ब्रेसलेट और घर सजाने वाले सामान की बिक्री में जबरदस्त बढ़त देखी जा रही है। वाराणसी के ज्वैलर कहते हैं इस साल दीपावली पर जितनी चांदी बिकी है, उतनी पिछले पांच सालों में नहीं बिकी।
