सोने-चांदी की चमक ने चौंकाया यूपी: 1.24 लाख पहुंचा सोना, 1.53 लाख चांदी, फिर भी बाजारों में उमड़ा जनसैलाब

विशेषज्ञों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की कमजोरी, सोने में निवेश की बढ़ती प्रवृत्ति और अंतरराष्ट्रीय तनावों (मध्य पूर्व, रूस-यूक्रेन) के चलते सोने-चांदी की कीमतों में तेजी आई है। भारत में त्योहारों और शादियों का सीजन शुरू होने के कारण मांग में और उछाल देखने को मिला है। लखनऊ सर्राफा एसोसिएशन के उपाध्यक्ष आदिश जैन का कहना है कि इस बार भाव ऊंचे जरूर है, लेकिन खरीदार कम नहीं हैं। लोगों के लिए सोना-चांदी सिर्फ गहना नहीं, बल्कि निवेश का भरोसेमंद साधन बन चुका है।