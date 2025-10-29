Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

योगी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए किया बड़ा ऐलान, लाखों गन्ना किसानों के खिले चेहरे, जानिए कितना होगा फायदा

योगी सरकार ने गन्ना किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए बड़ा फैसला लिया है। इस बढ़ोतरी से किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्हें लगभग 3,000 हजार करोड़ का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे गन्ना उद्योग और मजबूत होगा।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Mahendra Tiwari

Oct 29, 2025

Yogi aditynath

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फोटो सोर्स बीजेपी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ने के समर्थन मूल्य में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे लाखों किसानों की आय में सीधा इजाफा होगा। यह फैसला न केवल किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा। बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा।

योगी सरकार ने गन्ना किसानों को एक और बड़ा तोहफा देते हुए गन्ने के मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। अब अगैती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का 390 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। इस निर्णय से राज्य के गन्ना उत्पादकों को करीब 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा।

चीनी उद्योग में लगभग 12,000 करोड़ का निवेश

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, वर्ष 2017 से अब तक योगी सरकार चार बार गन्ने का मूल्य बढ़ा चुकी है। इन वर्षों में किसानों को कुल 2,90,225 करोड़ का भुगतान किया गया है। जो पिछली सरकारों के दस साल के भुगतान से ₹1,42,879 करोड़ अधिक है। सरकार के कुशल प्रबंधन के चलते प्रदेश में 4 नई चीनी मिलें स्थापित की गई हैं। और 6 बंद पड़ी मिलों को दोबारा शुरू किया गया है। इससे चीनी उद्योग में लगभग 12,000 करोड़ का निवेश हुआ है।

स्मार्ट गन्ना किसान’ पोर्टल,अब गन्ना पर्चियां पूरी तरह ऑनलाइन जारी होती

‘स्मार्ट गन्ना किसान’ पोर्टल के जरिए अब गन्ना पर्चियां पूरी तरह ऑनलाइन जारी की जा रही हैं। जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है। किसानों को भुगतान सीधे डीबीटी प्रणाली से मिल रहा है। एथेनॉल उत्पादन और गन्ना क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश आज देश में प्रथम स्थान पर है।

योगी सरकार का किसानों के हित में बड़ा फैसला

हरियाणा में हाल ही में गन्ने का मूल्य बढ़ने के बाद यूपी के किसान भी इसी तरह की मांग कर रहे थे। ऐसे में योगी सरकार का यह कदम न केवल किसानों की मांग पूरी करता है। बल्कि राज्य के कृषि क्षेत्र में नई ऊर्जा भी भरता है। यह फैसला आगामी पेराई सत्र के लिए किसानों के लिए उत्साहजनक साबित होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

29 Oct 2025 02:40 pm

Published on:

29 Oct 2025 02:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / योगी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए किया बड़ा ऐलान, लाखों गन्ना किसानों के खिले चेहरे, जानिए कितना होगा फायदा

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

CM योगी ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर साधा निशाना; कहा- ‘जैसा नाम, वैसा ही काम’

cm yogi adityanath
लखनऊ

Devuthani Ekadashi 2025 : 2 नवंबर को त्रिस्पर्शा योग में मनाई जाएगी देवउठनी एकादशी

Devuthani Ekadashi 2025 : 2 नवंबर को त्रिस्पर्शा योग में मनाई जाएगी देवउठनी एकादशी
धर्म/ज्योतिष

विधानसभा चुनाव के लिए मुसलमानो को साधने में जुटी BSP! इन 14 मुस्लिम बहुल जिलों के वोटर्स पर पैनी नजर

bsp supremo mayawati focusing on muslim vote bank
लखनऊ

IAS-PCS Transfer: कई जिलों में नए DM, मंडलायुक्त भी बदले, जानें आपके जिले में कौन बना जिलाधिकारी  

IAS TRANSFER
लखनऊ

प्रेमी को तमंचा और कारतूस खरीदने का दिया पैसा, लोकेशन शेयर कर पति मरवा दी को गोली

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.