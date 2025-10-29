योगी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए किया बड़ा ऐलान, लाखों गन्ना किसानों के खिले चेहरे, जानिए कितना होगा फायदा

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, वर्ष 2017 से अब तक योगी सरकार चार बार गन्ने का मूल्य बढ़ा चुकी है। इन वर्षों में किसानों को कुल 2,90,225 करोड़ का भुगतान किया गया है। जो पिछली सरकारों के दस साल के भुगतान से ₹1,42,879 करोड़ अधिक है। सरकार के कुशल प्रबंधन के चलते प्रदेश में 4 नई चीनी मिलें स्थापित की गई हैं। और 6 बंद पड़ी मिलों को दोबारा शुरू किया गया है। इससे चीनी उद्योग में लगभग 12,000 करोड़ का निवेश हुआ है।