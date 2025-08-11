UP Assembly Monsoon Session: मॉनसून सत्र में एक दिन 24 घंटे चलेगी विधानसभा, विजन डॉक्यूमेंट पर होगी खास चर्चा

UP Assembly Monsoon Session 2025 : उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, और इस बार यह सत्र कई मायनों में खास रहने वाला है। महज चार दिनों का यह सत्र छोटे समय में भी इतिहास रच सकता है, क्योंकि एक दिन विधानसभा लगातार 24 घंटे चलेगी। इस दौरान मंत्रिपरिषद के सदस्य अपने-अपने विभागों का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे, जबकि विपक्ष स्कूलों के विलय और बिजली निजीकरण जैसे मुद्दों पर हंगामे की तैयारी में है।
विधानसभा अध्यक्ष के अनुसार सत्र का सबसे खास दिन वह होगा जब सदन लगातार 24 घंटे बिना रुके चलेगा। इस विशेष पहल का उद्देश्य है,
सत्र के दौरान 13 अगस्त को दोनों सदनों में ‘विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश 2047’ पर विशेष चर्चा होगी। यह विजन डॉक्यूमेंट राज्य के विकास का दीर्घकालिक खाका पेश करेगा, जिसमें 2047 तक के लक्ष्य, सेक्टरवार योजनाएं और क्रियान्वयन की रूपरेखा शामिल होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यह डॉक्यूमेंट प्रदेश की विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढांचा, उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों के लिए ठोस रणनीति दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने पहले ही अपने मंत्रियों और विधायकों को निर्देश दे दिए हैं कि वे अपने-अपने विभागों के विजन डॉक्यूमेंट, आंकड़े और उपलब्धियों के साथ सदन में उपस्थित हों। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग की बीते वर्षों की उपलब्धियां, चल रही योजनाएं, और भविष्य की योजनाएं विस्तार से प्रस्तुत करेगा। विपक्ष के सवालों का जवाब तथ्यों और उदाहरणों के साथ दिया जाएगा। सरकार के कार्यकाल में हुए बदलावों को जनता के सामने स्पष्ट किया जाएगा।
हालांकि विजन डॉक्यूमेंट की पूरी सामग्री 13 अगस्त को ही सार्वजनिक होगी, लेकिन सूत्रों के अनुसार इसमें निम्न बातें शामिल हो सकती हैं.
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सत्र भले ही छोटा हो, लेकिन बहस तीखी होगी। विपक्ष शिक्षा और बिजली के मुद्दों पर हंगामेदार प्रदर्शन कर सकता है, वहीं सरकार अपनी विकास उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का प्रचार करने पर जोर देगी। सत्तापक्ष का उद्देश्य जनता तक यह संदेश पहुंचाना है कि भाजपा सरकार दीर्घकालिक योजना बनाकर उसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि विपक्ष इस पर सवाल उठाकर जनता के बीच संदेह पैदा करने की कोशिश करेगा।