UP Assembly Monsoon Session: मॉनसून सत्र में एक दिन 24 घंटे चलेगी विधानसभा, विजन डॉक्यूमेंट पर होगी खास चर्चा

सत्र के दौरान 13 अगस्त को दोनों सदनों में ‘विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश 2047’ पर विशेष चर्चा होगी। यह विजन डॉक्यूमेंट राज्य के विकास का दीर्घकालिक खाका पेश करेगा, जिसमें 2047 तक के लक्ष्य, सेक्टरवार योजनाएं और क्रियान्वयन की रूपरेखा शामिल होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यह डॉक्यूमेंट प्रदेश की विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढांचा, उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों के लिए ठोस रणनीति दी जाएगी।