Independence Day: योगी ने फहराया तिरंगा, स्वतंत्रता दिवस पर ‘विजन-2047’ का संकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी हमें केवल अधिकार नहीं देती बल्कि ज़िम्मेदारियाँ भी सौंपती है। आज़ादी की रक्षा के लिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे राष्ट्र निर्माण के हर क्षेत्र में भागीदारी निभाएँ। "आज भारत दुनिया की उभरती हुई शक्ति है। तकनीक, कृषि, शिक्षा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में हमने बड़ी प्रगति की है, लेकिन हमें इसे और आगे ले जाने की ज़रूरत है," उन्होंने कहा।