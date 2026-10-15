‘लाखों बेटियां पढ़ाई छोड़ने को मजबूर थीं’, CM योगी बोले- प्रदेश में महिलाओं की शिक्षा घोर उपेक्षा एवं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई थी

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में बेटियों की शिक्षा और माताओं के स्वास्थ्य को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में लाखों बेटियां सुविधाओं के अभाव में पढ़ाई छोड़ने को मजबूर थीं और माताओं का स्वास्थ्य व बेटियों की शिक्षा घोर उपेक्षा एवं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई थी। सीएम योगी के मुताबिक, पिछले साढ़े 9 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित मातृत्व को लेकर काम किया है। सरकार ने स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने और बेटियों की पढ़ाई जारी रखने के लिए कई कदम उठाए हैं।