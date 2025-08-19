पापा से नाराज होकर निकली 13 साल की लड़की का अपहरण; UP में बेच दी गई मासूम; 40 साल के शख्स ने किया रेप

पुलिस के मुताबिक, इस बीच, लड़की के परिवार को एक अनजान नंबर से मिस्ड कॉल आया। संपर्क करने पर एक महिला ने कहा कि उसकी बहू ने गलती से उस नंबर पर कॉल किया होगा और कॉल काट दी। नंबर की लोकेशन शामली पाई गई और 16 अगस्त को स्थानीय पुलिस की मदद से लड़की को राजीव के घर से छुड़ाया गया। पुलिस ने बताया कि जांच में यह भी पता चला कि गाजियाबाद में एक साइबर कैफे चलाने वाले रमनजोत ने एक ऑनलाइन PDF एडिटिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके पीड़िता का जाली आधार कार्ड तैयार किया था। आरोपियों के पास से जाली दस्तावेज और साजिश में इस्तेमाल किए गए 4 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं।