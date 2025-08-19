पापा से नाराज होकर निकली 13 साल की लड़की का अपहरण; UP में बेच दी गई मासूम; 40 साल के शख्स ने किया रेप

UP Crime: लगभग महीनेभर पहले अपने पिता से विवाद के बाद दिल्ली के भारत नगर स्थित अपने घर से 13 साल की मासूम निकल गई। जिसके बाद 13 साल की लड़की का अपहरण कर उसकी तस्करी की गई. इसके बाद मासूम की शादी उत्तर प्रदेश में करा दी गई और फिर पैसों के लालच में उसके साथ बलात्कार किया गया।
पुलिस के मुताबिक वारदात में शामिल 4 आरोपियों-शामली निवासी राजीव (40), हापुड़ निवासी विकास (20), मेरठ निवासी आशु (55) और गाजियाबाद निवासी रमनजोत सिंह (24) को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि 21 जुलाई को लापता होने के लगभग एक महीने बाद लड़की को उत्तर प्रदेश के शामली से बचाया गया।
पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पश्चिम) भीष्म सिंह ने कहा, "लड़की 21 जुलाई को उत्तर-पश्चिम दिल्ली के वजीरपुर स्थित जेजे कॉलोनी स्थित अपने घर से ट्यूशन के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। भारत नगर पुलिस स्टेशन में अपहरण का मामला दर्ज किया गया और उसकी तलाश के लिए एक टीम गठित की गई।"
DCP का कहना है कि पीड़िता ने पुलिस को बताया कि पिता से झगड़े के बाद वह परेशान हालत में घर से निकली थी और इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक मेट्रो से गई थी। वहां से वह ट्रेन पकड़कर मेरठ पहुंची, जहां उसकी मुलाकात विकास से हुई।
DCP ने बताया कि विकास ने उसे बहकाया और बाद में उसे अन्य आरोपी आशु के घर में बंधक बनाकर रखा गया। इसके बाद में लड़की को राजीव नाम के शख्स को बेच दिया गया। इस सौदे को अंजाम देने के लिए, एक अन्य आरोपी रमनजोत सिंह ने लड़की को बालिग बताते हुए एक फर्जी आधार कार्ड बनवाया। राजीव ने 24 जुलाई को लड़की से जबरन शादी की और कथित तौर पर अपने शामली स्थित आवास पर उसका यौन शोषण किया।
पुलिस के मुताबिक, इस बीच, लड़की के परिवार को एक अनजान नंबर से मिस्ड कॉल आया। संपर्क करने पर एक महिला ने कहा कि उसकी बहू ने गलती से उस नंबर पर कॉल किया होगा और कॉल काट दी। नंबर की लोकेशन शामली पाई गई और 16 अगस्त को स्थानीय पुलिस की मदद से लड़की को राजीव के घर से छुड़ाया गया। पुलिस ने बताया कि जांच में यह भी पता चला कि गाजियाबाद में एक साइबर कैफे चलाने वाले रमनजोत ने एक ऑनलाइन PDF एडिटिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके पीड़िता का जाली आधार कार्ड तैयार किया था। आरोपियों के पास से जाली दस्तावेज और साजिश में इस्तेमाल किए गए 4 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं।
डीसीपी ने कहा, "लगातार पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने पैसे के लिए लड़की को बेचने की साजिश रची थी। पीड़िता के बयान से घटनाक्रम की पुष्टि हुई और काउंसलिंग के बाद उसे उसके परिवार को सौंप दिया गया है।"