UP Crime: एनकाउंटर में मारा गया 2 कैब चालकों की हत्या करने वाला कुख्यात बदमाश

मामले को लेकर DCP पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव का कहना है कि रविवार रात करीब 10 बजे पुलिस को सूचना मिली कि गुरु सेवक आगरा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन से होते हुए हरदोई जाने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस की 2 टीमों ने चेकिंग शुरू की। इस दौरान पुलिस की टीम ने एक बिना नंबर की कार को रोकने का प्रयास किया। जिसके बाद कार सवार 2 लोग गाड़ी रोककर पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगे।