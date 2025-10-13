Patrika LogoSwitch to English

UP Crime: एनकाउंटर में मारा गया 2 कैब चालकों की हत्या करने वाला कुख्यात बदमाश

UP Crime: 2 कैब चालकों की हत्या करने वाला कुख्यात बदमाश एनकाउंटर में मारा गया। हालांकि, उसका साथी मौके से फरार हो गया। जानिए क्या है पूरा मामला?

लखनऊ

Harshul Mehra

Oct 13, 2025

UP Crime: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 2 कैब चालकों की हत्या कर कार लूटने के आरोपी गुरु सेवक को रविवार रात पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। लखनऊ पुलिस ने 1 लाख और शाहजहांपुर पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम आरोपी पर घोषित किया था।

आरोपी की तलाश कर रही थी पुलिस

पारा के बुद्धेश्वर बादलखेड़ा निवासी कैब चालक योगेश कुमार पाल (29) की 29 सितंबर को हत्या कर दी गई थी और उसकी कार लूट ली गई थी। जिसके बाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम शाहजहांपुर पुवार्या निवासी आरोपी गुरु सेवक की तलाश में जुटी थी।

पुलिस पर फायरिंग

मामले को लेकर DCP पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव का कहना है कि रविवार रात करीब 10 बजे पुलिस को सूचना मिली कि गुरु सेवक आगरा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन से होते हुए हरदोई जाने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस की 2 टीमों ने चेकिंग शुरू की। इस दौरान पुलिस की टीम ने एक बिना नंबर की कार को रोकने का प्रयास किया। जिसके बाद कार सवार 2 लोग गाड़ी रोककर पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगे।

फरार हो गया साथी

पुलिस ने भी जवाब में फायरिंग की। इस दौरान गुरु सेवक के सीने में गोली लगने से गुरु सेवक गिर पड़ा। वहीं, उसका साथी मौके से फरार हो गया। घायल को रानी लक्ष्मी बाई अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया।

DCP श्रीवास्तव ने बताया, '' पुलिस को मौके से शाहजहांपुर से लूटी गई एक गाड़ी के अलावा एक पिस्टल के साथ रिवाल्वर मिली है। गुरु सेवक ने साथी अजय के साथ लखनऊ में कैब चालक योगेश की हत्या के बाद 6 अक्तूबर को शाहजहांपुर में भी चालक अवनीश दीक्षित की हत्या कर कार लूट ली थी। अजय को पुलिस शुक्रवार को ही गिरफ्तार कर चुकी है।''

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Crime: एनकाउंटर में मारा गया 2 कैब चालकों की हत्या करने वाला कुख्यात बदमाश

