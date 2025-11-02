Lucknow की मिट्टी से उठी मीठी खुशबू, आम-जामुन से बनी वाइन ने खोली किसानों की खुशहाली का रास्ता

UP First Fruit Wine Revolution Begins: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अब प्रदेश की पहली फ्रूट वाइन इंडस्ट्री का केंद्र बन गया है। फलों की खुशबू और स्वाद से तैयार होने वाली नेचुरल फ्रूट वाइन अब सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचेगी। यह पहल न केवल स्वाद का विस्तार है, बल्कि प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को नया जीवन देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी है। मेव बाय एम्ब्रोसिया (MEW by Ambrosia) ने उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से राज्य का पहला V5 रिटेल आउटलेट शुरू किया है। यह आउटलेट राजधानी के प्रीमियम क्षेत्र, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर के पास खोला गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश ने वाइन उद्योग के क्षेत्र में एक नई दिशा तय कर दी है।