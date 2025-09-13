यूपी को एक और राजधानी की सौगात…दिल्ली-मुगलसराय-मिजोरम स्पेशल राजधानी से करें पूर्वोत्तर की सैर

जानकारी के मुताबिक सैरंग से आनंद विहार टर्मिनल तक 3A का किराया लगभग 35 सौ रुपये, 2AC का 47 सौ रुपये और 1A का 75 सौ रुपये के आसपास होगा। यह किराया फूडिंग इंक्लूड होगा और मौजूदा राजधानी ट्रेनों के बराबर है, फिलहाल अंतिम किराया बुकिंग शुरू होने के साथ ही जारी होगा। इस रेल सेवा से दिल्‍ली, यूपी और बिहार के लोग पूर्वोत्तर से सीधे जुड़ जाएंगे। अभी तक सिर्फ हवाई यात्रा ही की जा सकती थी क्योंकि रेलवे लाइन से संपर्क नहीं था।