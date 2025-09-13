यूपी को एक और राजधानी की सौगात…दिल्ली-मुगलसराय-मिजोरम स्पेशल राजधानी से करें पूर्वोत्तर की सैर

शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम में सैरंग से बैरबी तक नई रेल लाइन का उद्घाटन कर पूर्वोत्तर के राज्यों को सीधे दिल्ली से जोड़ने का काम किए हैं। यह साप्ताहिक रेल सेवा तीन राज्यों से होकर गुजरेगी, अब पूर्वोत्तर के राज्यों में घूमने के लिए सिर्फ हवाई यात्रा पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
मिजोरम से ट्रेन चलने के बाद यह पूर्वोत्तर का चौथा राज्य होगा, जो रेल लाइन से कनेक्ट होगा। आज उद्घाटन के लिए स्पेशल राजधानी ट्रेन चलेगी, लेकिन 19 सितंबर ट्रेन नंबर 20507/20508 सैरंग (मिजोरम) और आनंद विहार टर्मिनल (दिल्ली) के बीच साप्ताहिक नियमित रूप से चलेगी। मिजोरम दिल्ली मिलाकर पांच राज्यों को कनेक्ट करेगी, इसमे असम, बिहार और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।
जानकारी के मुताबिक सैरंग से आनंद विहार टर्मिनल तक 3A का किराया लगभग 35 सौ रुपये, 2AC का 47 सौ रुपये और 1A का 75 सौ रुपये के आसपास होगा। यह किराया फूडिंग इंक्लूड होगा और मौजूदा राजधानी ट्रेनों के बराबर है, फिलहाल अंतिम किराया बुकिंग शुरू होने के साथ ही जारी होगा। इस रेल सेवा से दिल्ली, यूपी और बिहार के लोग पूर्वोत्तर से सीधे जुड़ जाएंगे। अभी तक सिर्फ हवाई यात्रा ही की जा सकती थी क्योंकि रेलवे लाइन से संपर्क नहीं था।
जानकारी के मुताबिक सैरंग से दिल्ली तक की दूरी 2515 km है, जो यह स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस 42 घंटे में पूरी करेगी। ट्रेन सैंरग से हर शुक्रवार को चलेगी और आनंद विहार से रविवार को चलेगी। इस स्पेशल ट्रेन का स्टापेज दिल्ली के अलावा, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में होगा ,इनमें बहरबी, हाईलाकांदि, बदरपुर जंक्शन, न्यू हाफलंग, होजाई, गुवाहाटी, रंगिया, बारपेटा रोड, न्यू बोंगाईगांव, न्यू कूच बिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, मालदा टाउन, साहिबगंज, भागलपुर, जमालपुर, पटना और पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन शामिल हैं।