UP में PPS अफसरों के तबादलों की बड़ी सूची जारी, 100 से अधिक डीएसपी-स्तरीय अधिकारी प्रभावित

पुलिस विभाग में समय-समय पर तबादलों की प्रक्रिया एक सामान्य प्रशासनिक अभ्यास है। हाल ही में जारी आदेशों के अनुसार, इस बार 82 PPS अधिकारियों की ताज़ा सूची जारी हुई है, जिसमें प्रमुख नाम शामिल हैं ,कुशल पाल सिंह को इटावा, जिज्ञासा पाराशर को EOW की जिम्मेदारी, दया शंकर द्विवेदी को मंडलाधिकारी, बरेली आदि। इन अधिकारियों का पदस्थापन ऐसा किया गया है कि राज्य के विभिन्न जिलों और संवेदनशील इलाकों में बल संतुलन बेहतर रखा जा सके। इससे पहले भी इस साल अगस्त में 67 PPS अधिकारियों को बड़े तबादले दिए गए थे, जहां उन्हें नए जिम्मेदार पद दिए गए। इनमें से कई अधिकारियों को Senior Deputy SP स्तर पर प्रमोट किया गया और उन्हें ग्रेड पे ₹6,600 की सुविधा दी गई है।