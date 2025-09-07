UP Health Scam: 2016 की एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती में बड़ा खुलासा, एक ही नाम से कई लोगों की नौकरी !

स्वास्थ्य महानिदेशालय को भेजी गई सूची में क्रमांक 166 पर अंकुर पुत्र नीतू मिश्रा का नाम दर्ज है। जन्मतिथि 5 दिसंबर 1994 बताई गई है। इन्हें मैनपुरी में तैनाती मिली थी। जबकि इसी नाम और पिता के नाम से एक दूसरा उम्मीदवार भी 12 जून 2016 को नियुक्त हुआ। जिसकी जन्मतिथि 15 नवंबर 1994 है और वह मुजफ्फरनगर में तैनात है। दोनों का स्थायी पता मैनपुरी ही दर्ज है।