UP हाईकोर्ट ने बेघर-बेसहारा लोगों के पुनर्वास पर सरकार से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 24 नवंबर को

ज्योति राजपूत द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि बड़ी संख्या में लोग मंदिरों, पुलों, अस्पतालों के बाहर, खाली भूखंडों और फुटपाथों पर बिना किसी मदद के रह रहे हैं। इनमें कई लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ, बीमार, वृद्ध या विकलांग हैं। याचिका में विशेष रूप से यह भी कहा गया है कि इमरजेंसी में लाए गए बेसहारा व्यक्तियों को अक्सर उचित इलाज नहीं मिलता,उपचार के दौरान उनकी पहचान या परिजन न मिलने पर उन्हें छोड़ दिया जाता है, आश्रय गृहों में सुविधाओं की कमी के कारण कई लोग वापस सड़क पर लौटा दिए जाते हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया था कि सरकार को निर्देश दिए जाएँ कि वह ऐसे लोगों के लिए स्थायी और व्यावहारिक पुनर्वास नीति बनाए।