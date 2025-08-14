UP Education: यूपी के 5,118 स्कूलों में शुरू होंगी रंगीन बाल वाटिकाएं, नन्हे-मुन्नों को मिलेगा खेल-खेल में ज्ञान

UP Education Balvatika: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के तहत उत्तर प्रदेश में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बालवाटिकाएं अब केवल खेल का स्थान नहीं रहेंगी, बल्कि नन्हे-मुन्नों के लिए सीखने और खेलने का रंगीन संसार बनकर तैयार हो चुकी हैं। स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर इन बाल वाटिकाओं का औपचारिक शुभारंभ होगा। इसके साथ ही प्रदेश के 5,118 विद्यालयों में बच्चों के सर्वांगीण विकास की मजबूत नींव रखी जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार यह पहल ‘स्कूल रेडिनेस’ को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (ICDS) के सहयोग से नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्रों को इन स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया गया है। इन्हें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है, ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, आनंददायक और सुरक्षित अधिगम का अनुभव मिल सके।