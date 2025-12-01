Power Bill Discount: घरेलू उपभोक्ता बने बिजली विभाग की मुश्किल का कारण, यूपी में बकाया राशि पहुंची हजारों करोड़

प्रदेश में बिजली बिल न भरने वाले उपभोक्ताओं में घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से अधिक है। आंकड़े बताते हैं,एक किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 49.44 लाख है, जिनपर 12,801 करोड़ रुपये बिल और 12,518 करोड़ रुपये सरचार्ज बकाया है। दो किलोवाट भार वाले 4.28 लाख उपभोक्ताओं पर 3,005 करोड़ रुपये बिल और 3,902 करोड़ रुपये सरचार्ज बकाया है। वाणिज्यिक उपभोक्ताओं में एक किलोवाट वाले 39,742 उपभोक्ताओं पर 299 करोड़ रुपये बिल और 318 करोड़ रुपये सरचार्ज बकाया है। इस तरह स्पष्ट है कि बड़े बकाये के मामले में घरेलू उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी ज्यादा है।