लखनऊ

Power Bill Discount: घरेलू उपभोक्ता बने बिजली विभाग की मुश्किल का कारण, यूपी में बकाया राशि पहुंची हजारों करोड़

Power Bill Relief Scheme: उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग पर हजारों करोड़ का बकाया होने के बाद राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत योजना शुरू की है। एक से 31 दिसंबर तक पंजीयन कराने पर सरचार्ज पूरी तरह माफ होगा और मूल बिल में 25% छूट मिलेगी। घरेलू उपभोक्ताओं पर सबसे ज्यादा बकाया दर्ज है।

लखनऊ

Ritesh Singh

Dec 01, 2025

Power Bill Discount UP : उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली बिल भुगतान को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं के लिए राहत देने के उद्देश्य से बिजली बिल राहत योजना 2025 का ऐलान किया है। यह योजना एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक पंजीयन कराने वाले उपभोक्ताओं पर लागू होगी। योजना के तहत बिजली बिल के बकाये और सरचार्ज में विशेष छूट दी जाएगी, ताकि लंबे समय से बिल न भरने वाले उपभोक्ताओं के बकाये वसूली में मदद मिल सके।

प्रदेश में कुल 1.45 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं पर 55,980 करोड़ रुपये का बकाया है, जिसमें से 24,775 करोड़ रुपये केवल सरचार्ज का बकाया है। इनपर एक विशेष राहत योजना लागू की जा रही है, जिसमें सरचार्ज शत प्रतिशत माफ किया जाएगा और मूल बिल में 25 फीसदी की छूट मिलेगी।

लंबे समय से बिल न जमा करने वाले उपभोक्ता

विशेष रूप से घरेलू उपभोक्ताओं का बकाया अधिक है। प्रदेश में 54.12 लाख उपभोक्ताओं ने कनेक्शन लेने के बाद एक बार भी बिजली बिल जमा नहीं किया है। इन उपभोक्ताओं पर बिल और सरचार्ज मिलाकर कुल 32,843 करोड़ रुपये बकाया है।

  • विभागीय आंकड़ों के अनुसार:
  • एलएमवी 1 (घरेलू) अधिकतम दो किलोवाट
  • एलएमवी 2 (वाणिज्यिक) एक किलोवाट

कनेक्शन वाले कई उपभोक्ताओं ने लंबे समय से बिल नहीं भरा है। कुल 91 लाख उपभोक्ताओं पर 15,000 करोड़ रुपये बकाया है, जिसमें 8,037 करोड़ रुपये सरचार्ज के रूप में शामिल हैं।

घरेलू उपभोक्ताओं का दबदबा

प्रदेश में बिजली बिल न भरने वाले उपभोक्ताओं में घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से अधिक है। आंकड़े बताते हैं,एक किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 49.44 लाख है, जिनपर 12,801 करोड़ रुपये बिल और 12,518 करोड़ रुपये सरचार्ज बकाया है। दो किलोवाट भार वाले 4.28 लाख उपभोक्ताओं पर 3,005 करोड़ रुपये बिल और 3,902 करोड़ रुपये सरचार्ज बकाया है। वाणिज्यिक उपभोक्ताओं में एक किलोवाट वाले 39,742 उपभोक्ताओं पर 299 करोड़ रुपये बिल और 318 करोड़ रुपये सरचार्ज बकाया है। इस तरह स्पष्ट है कि बड़े बकाये के मामले में घरेलू उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी ज्यादा है।

बिजली राहत योजना के लाभ और छूट

योजना के तहत उपभोक्ताओं को अलग-अलग समय में छूट दी जाएगी:

  • 1 से 31 दिसंबर 2025:
  • मूल बिल में 25% की छूट
  • सरचार्ज शत प्रतिशत माफ
  • जनवरी 2026: 20% छूट
  • फरवरी 2026: 15% छूट

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को जनकल्याणकारी कदम बताया और कहा कि इसका लाभ आम नागरिकों और छोटे बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने भी उपभोक्ताओं से अपील की कि वे योजना का लाभ उठाएं और बकाया भुगतान करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कभी बिल जमा न करने वाले, लंबे समय से बिल न जमा करने वाले और चोरी के मामलों में शामिल उपभोक्ताओं को इस योजना में शामिल किया गया है।

कैसे करें पंजीयन और भुगतान

बिजली राहत योजना के तहत उपभोक्ता अपने नजदीकी बिजली वितरण केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं। योजना का लाभ 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक उठाया जा सकता है।

उपभोक्ताओं को सलाह

  • पहले चरण में दिसंबर में पंजीयन कराना सर्वोत्तम रहेगा क्योंकि सरचार्ज पूरी तरह माफ और बिल में 25% छूट मिलेगी।
  • बाद के चरणों में छूट क्रमशः घटती जाएगी।
  • योजना का लाभ लेने के लिए सभी बकाया बिलों और पुराने सरचार्ज की जानकारी अपडेट करना जरूरी है।

Published on:

01 Dec 2025 03:27 pm

Lucknow / Power Bill Discount: घरेलू उपभोक्ता बने बिजली विभाग की मुश्किल का कारण, यूपी में बकाया राशि पहुंची हजारों करोड़

