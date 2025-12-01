Power Bill Discount: घरेलू उपभोक्ता बने बिजली विभाग की मुश्किल का कारण, यूपी में बकाया राशि पहुंची हजारों करोड़

बकाया के दबाव से बाहर आने के लिए उपभोक्ताओं के लिए बड़ी छूट (फोटो सोर्स : Electricity department )
Power Bill Discount UP : उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली बिल भुगतान को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं के लिए राहत देने के उद्देश्य से बिजली बिल राहत योजना 2025 का ऐलान किया है। यह योजना एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक पंजीयन कराने वाले उपभोक्ताओं पर लागू होगी। योजना के तहत बिजली बिल के बकाये और सरचार्ज में विशेष छूट दी जाएगी, ताकि लंबे समय से बिल न भरने वाले उपभोक्ताओं के बकाये वसूली में मदद मिल सके।
प्रदेश में कुल 1.45 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं पर 55,980 करोड़ रुपये का बकाया है, जिसमें से 24,775 करोड़ रुपये केवल सरचार्ज का बकाया है। इनपर एक विशेष राहत योजना लागू की जा रही है, जिसमें सरचार्ज शत प्रतिशत माफ किया जाएगा और मूल बिल में 25 फीसदी की छूट मिलेगी।
विशेष रूप से घरेलू उपभोक्ताओं का बकाया अधिक है। प्रदेश में 54.12 लाख उपभोक्ताओं ने कनेक्शन लेने के बाद एक बार भी बिजली बिल जमा नहीं किया है। इन उपभोक्ताओं पर बिल और सरचार्ज मिलाकर कुल 32,843 करोड़ रुपये बकाया है।
कनेक्शन वाले कई उपभोक्ताओं ने लंबे समय से बिल नहीं भरा है। कुल 91 लाख उपभोक्ताओं पर 15,000 करोड़ रुपये बकाया है, जिसमें 8,037 करोड़ रुपये सरचार्ज के रूप में शामिल हैं।
प्रदेश में बिजली बिल न भरने वाले उपभोक्ताओं में घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से अधिक है। आंकड़े बताते हैं,एक किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 49.44 लाख है, जिनपर 12,801 करोड़ रुपये बिल और 12,518 करोड़ रुपये सरचार्ज बकाया है। दो किलोवाट भार वाले 4.28 लाख उपभोक्ताओं पर 3,005 करोड़ रुपये बिल और 3,902 करोड़ रुपये सरचार्ज बकाया है। वाणिज्यिक उपभोक्ताओं में एक किलोवाट वाले 39,742 उपभोक्ताओं पर 299 करोड़ रुपये बिल और 318 करोड़ रुपये सरचार्ज बकाया है। इस तरह स्पष्ट है कि बड़े बकाये के मामले में घरेलू उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी ज्यादा है।
योजना के तहत उपभोक्ताओं को अलग-अलग समय में छूट दी जाएगी:
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को जनकल्याणकारी कदम बताया और कहा कि इसका लाभ आम नागरिकों और छोटे बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने भी उपभोक्ताओं से अपील की कि वे योजना का लाभ उठाएं और बकाया भुगतान करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कभी बिल जमा न करने वाले, लंबे समय से बिल न जमा करने वाले और चोरी के मामलों में शामिल उपभोक्ताओं को इस योजना में शामिल किया गया है।
बिजली राहत योजना के तहत उपभोक्ता अपने नजदीकी बिजली वितरण केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं। योजना का लाभ 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक उठाया जा सकता है।
