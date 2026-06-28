‘समाजवादी पार्टी का सत्यानाश तय’, CM योगी के मंत्री अनिल राजभर ने अखिलेश पर निकाली भड़ास

Anil Rajbhar Comments Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव (Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav) द्वारा अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी (Ayodhya Ram Mandir Donation Theft) मामले एवं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव- 2027 (Uttar Pradesh Assembly Elections) पर दिए गए बयान को लेकर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर ने प्रतक्रिया दी है। प्रयागराज में अखिलेश यादव द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अनिल राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव कुछ भी कर लें, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) में समाजवादी पार्टी का सत्यानाश निश्चित है।