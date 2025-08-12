12 अगस्त 2025,

लखनऊ

UP Assembly Monsoon Session: यूपी विधानसभा का मानसून सत्र: दूसरे दिन भी हंगामे के आसार, कई अहम विधेयकों पर चर्चा आज

UP Assembly Monsoon Session 2 Day: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन आज भी हंगामेदार रहने के आसार लिए है। प्रश्नकाल और अहम विधायी कार्यों के साथ, सदन में छह अध्यादेशों पर चर्चा होगी। अध्यक्ष ने सभी दलों से सहयोग की अपील की है, जबकि कल 13 अगस्त को विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा होगी।

लखनऊ

Ritesh Singh

Aug 12, 2025

अध्यक्ष ने सभी दलों से सहयोग की अपील, कल 13 अगस्त को विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा तय
अध्यक्ष ने सभी दलों से सहयोग की अपील, कल 13 अगस्त को विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा तय       फोटो सोर्स : Patrika

UP Vidhan Sabha Latest Updates: उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र जारी है और आज इसका दूसरा दिन है। राजनीतिक हलचल, विपक्ष की रणनीति और सत्ता पक्ष की तैयारियों के बीच सदन के आज भी हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग मांगा है।

दूसरे दिन का कार्यक्रम

आज सदन में कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य और अन्य प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। आज का दिन खास इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ आज ही प्रश्नकाल और उत्तर देने की प्रक्रिया होगी। इसके अलावा, कई अन्य विधायी प्रस्तावों पर विचार और पारित करने का कार्यक्रम है। कल के मुकाबले आज कार्यवाही अपेक्षाकृत संक्षिप्त होगी, क्योंकि कल 13 अगस्त को सरकार का "विजन डॉक्यूमेंट 2047" पेश किया जाएगा और उस पर विस्तृत चर्चा होगी।

कल की हलचल: विपक्ष का बहिष्कार

सोमवार को सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया था। समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायकों ने सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया और पूरे दिन बहिष्कार किया। विपक्ष की ओर से सरकार पर कई मुद्दों पर असंतोष जताया गया, जबकि सत्ता पक्ष विधायी कार्य को आगे बढ़ाने में जुटा रहा। अध्यक्ष ने कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दिया था।

कल पेश हुए छह अहम अध्यादेश

पहले दिन सरकार ने सदन के पटल पर छह महत्वपूर्ण अध्यादेश रखे, जो इस प्रकार हैं.

  • उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास अध्यादेश, 2025
  • वृंदावन स्थित प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन और संरक्षण के लिए एक न्यास की स्थापना का प्रावधान।
  • इसका उद्देश्य मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना और तीर्थ यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना है।
  • उत्तर प्रदेश निरसन अध्यादेश, 2025
  • पुराने, अप्रासंगिक और निष्प्रभावी कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया।
  • राज्य के विधायी ढांचे को आधुनिक और प्रासंगिक बनाए रखने की दिशा में कदम।
  • उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2025
  • भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए संशोधन।
  • चयन प्रक्रिया में तकनीकी सुधार और समयबद्धता सुनिश्चित करने पर जोर।
  • उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2025
  • निजी विश्वविद्यालयों के नियमन, गुणवत्ता और पाठ्यक्रम मानकों को सुदृढ़ करने के लिए संशोधन।
  • उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2025
  • कुछ अतिरिक्त संशोधन और तकनीकी बदलाव, जिससे विश्वविद्यालयों का संचालन अधिक पारदर्शी हो सके।
  • उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2025
  • GST प्रावधानों में बदलाव, कर संग्रह की प्रक्रिया को सरल और व्यवस्थित करने के उद्देश्य से।

राजनीतिक समीकरण और टकराव के संकेत

पहले दिन की तरह आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव के संकेत मिल रहे हैं। सपा के साथ-साथ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल महंगाई, बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। सत्ता पक्ष की कोशिश होगी कि आज का प्रश्नकाल सुचारू रूप से चले और विधायी कार्य में बाधा न आए।

अध्यक्ष की अपील: सहयोग जरूरी

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि "सदन लोकतंत्र का मंदिर है और यहां जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। सभी दलों को आपसी सहयोग से सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि हंगामा होता है तो कार्यवाही बाधित होगी, जिससे जनता से जुड़े महत्वपूर्ण विधायी कार्य अधूरे रह जाएंगे।

विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर नजरें

कल 13 अगस्त को सदन में पेश होने वाले "विजन डॉक्यूमेंट 2047" पर सभी की निगाहें हैं। यह दस्तावेज उत्तर प्रदेश के अगले 22 वर्षों के विकास की रूपरेखा तय करेगा, जिसमें बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर दीर्घकालिक योजना होगी। सत्ता पक्ष का दावा है कि यह दस्तावेज यूपी को "अग्रणी राज्यों" में लाने की दिशा में रोडमैप साबित होगा, जबकि विपक्ष पहले ही इसकी आलोचना कर रहा है कि यह "सिर्फ कागजी वादों का पुलिंदा" हो सकता है।

जनता के लिए क्या मायने

  • आज के सत्र में चर्चा और पारित होने वाले विधेयक सीधे तौर पर जनता से जुड़े हैं
  • मंदिर न्यास अध्यादेश धार्मिक स्थलों के प्रबंधन को नया स्वरूप देगा।
  • निरसन अध्यादेश कानूनी जटिलताओं को कम करेगा।
  • लोक सेवा आयोग संशोधन भर्ती प्रक्रिया में युवाओं का विश्वास बढ़ा सकता है।
  • निजी विश्वविद्यालय संशोधन से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी।
  • GST संशोधन व्यापारियों और करदाताओं पर असर डालेगा।

अगले चरण की कार्यवाही

  • आज प्रश्नकाल के बाद विधेयकों पर चर्चा और मत विभाजन होगा।
  • कल विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर विस्तृत बहस होगी।
  • सत्र के आगामी दिनों में पूरक बजट और अन्य वित्तीय प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है।

Published on:

12 Aug 2025 09:08 am

UP Assembly Monsoon Session: यूपी विधानसभा का मानसून सत्र: दूसरे दिन भी हंगामे के आसार, कई अहम विधेयकों पर चर्चा आज

