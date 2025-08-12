UP Assembly Monsoon Session: यूपी विधानसभा का मानसून सत्र: दूसरे दिन भी हंगामे के आसार, कई अहम विधेयकों पर चर्चा आज

कल 13 अगस्त को सदन में पेश होने वाले "विजन डॉक्यूमेंट 2047" पर सभी की निगाहें हैं। यह दस्तावेज उत्तर प्रदेश के अगले 22 वर्षों के विकास की रूपरेखा तय करेगा, जिसमें बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर दीर्घकालिक योजना होगी। सत्ता पक्ष का दावा है कि यह दस्तावेज यूपी को "अग्रणी राज्यों" में लाने की दिशा में रोडमैप साबित होगा, जबकि विपक्ष पहले ही इसकी आलोचना कर रहा है कि यह "सिर्फ कागजी वादों का पुलिंदा" हो सकता है।