यूपी पंचायत चुनाव: वोटर लिस्ट से नाम कटा तो दोबारा जुड़वाने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए? 6 सवाल जिनका जवाब जानना जरूरी!

UP Panchayat Chunav Update: उत्तर प्रदेशमें होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। इस बार मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान बड़े पैमाने पर सत्यापन और संशोधन किया गया है। ऐसे में कई लोगों के नाम सूची से हटाए भी गए हैं। यदि आपका नाम भी सूची में नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी उसे जुड़वाया जा सकता है।