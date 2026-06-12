UP Politics: यूपी में फिर सुनाई देगी ‘बहनजी’ की हुंकार, मायावती का होगा ‘ग्राउंड टेस्ट’ शुरू, दो जिलों पर पैनी नजर!

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बसपा फिलहाल संगठन को मजबूत करने और अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से सक्रिय करने की दिशा में काम कर रही है। अयोध्या और अकबरपुर की जनसभाएं केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के चुनावी अभियान का शुरुआती संकेत भी मानी जा रही हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए बसपा यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि वह आगामी चुनावी मुकाबले में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है।